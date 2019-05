Le pagelle della Samp - Quagliarella ha le polveri bagnate. Tavares c'è

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CHIEVOVERONA-SAMPDORIA 0-0

Rafael 6 - Esordio in questa stagione per il brasiliano che vive una tranquilla domenica pomeriggio.

Bereszyński 6 - Non rischia nulla e potrebbe per questo provare a fare più del compitino.

Colley 6 - Si fa soprendere da Léris nel primo tempo, il VAR lo salva. Per il resto giornata tranquilla.

Ferrari 6 - Stepinski e Pellissier non lo intimoriscono.

Tavares 6.5 - Si rivede in campo dopo oltre tre mesi. Ha più voglia degli altri e dà grande supporto alla manovra offensiva, cercando anche la gioia personale.

Ekdal 6 - Il migliore della mediana, gioca più palloni di tutti e sfiora il gol che potrebbe cambiare la storia dell'incontro.

Praet 5.5 - Senza mordente, non crea e non suggerisce.

Linetty 5.5 - Gioca al risparmio in una partita che dà poche motivazioni. (dal 68' Jankto 6 - Ci mette l'impegno).

Defrel 5.5 - Un sussulto nel corso della partita arriva da una sua giocata. Il francese regala poco altro.

Gabbiadini 6 - In una gara a giri minimi è uno dei pochi a provare a dare la scossa. (dal 62' Caprari 5.5 - Nessuno squillo).

Quagliarella 5.5 - L'unico giocatore della Samp che ha ancora obiettivi in campionato. Un tiro murato e una punizione finita a lato. I compagni lo cercano, lui ha le polveri bagnate.