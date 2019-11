Le pagelle della Samp - Ramirez e Caprari decidono, Depaoli ci crede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-Sampdoria 0-1.

(90'+2 Caprari)

Audero 6 - Mai davvero impegnato. Risponde presente quando chiamato in causa, per esempio da Reca.

Depaoli 7 - La vittoria arriva sugli episodi, e lui è prezioso in quelli che indirizzano la partita. Toglie a Moncini la palla dell'1-0 spallino, serve a Ramirez (poi segnerà Caprari) quella dello 0-1 doriano. Ci crede fino all'ultimo.

Ferrari 6,5 - Ranieri gli conferma la fiducia, lui non tradisce. Pochi errori, chiude bene su Reca in una circostanza.

Colley 6 - L'attacco della SPAL di stasera non è il banco di prova più impegnativo, però offre una prestazione solida, contenendo Petagna, non certo un avversario qualunque.

Murru 5,5 - Soffre Strefezza quando il brasiliano affonda dalle sue parti, prova a sganciarsi senza portare a casa grandi bonus per i suoi.

Thorsby 6 - Mezzo voto in più perché all'esordio in Serie A. Lotta, magari sbaglia, ma può contribuire alle sorti della sua squadra. Un messaggio a tutta la squadra.

Ekdal 6,5 - Tiene, anche con qualche preziosismo, le redini di un centrocampo non convincente in tutti i suoi interpreti.

Vieira 5 - Sbaglia un paio di appoggi di troppo, a livello fisico è sicuramente un giocatore tosto da affrontare, ma deve limare alcuni difetti.

Jankto 6 - Qualche buona iniziativa, un paio di cross potenzialmente pericolosi, un problema fisico che lo costringe a uscire anzitempo dal campo. (Dal 74' Augello 6 - Anche lui all'esordio in A, non gioca tanti palloni. Da rivedere).

Gabbiadini 5,5 - L'intesa col compagno è decisamente da affinare, prova ad accendere il mancino magico ma non inquadra la porta. Sbaglia più di un appoggio: niente di drammatico, ma non una delle sue migliori serate. (Dal 70' Ramirez 6,5 - Forse assist è un po' troppo, ma ci mette la testa nel gol che decide la gara. Come contro il Lecce, a conti fatti è determinante).

Bonazzoli 5,5 - Qualche buona iniziativa, come dicevamo le dinamiche col compagno vanno migliorate. Sarebbe stato in fuorigioco sull'occasione sventata da Berisha. (Dal 90' Caprari 7 Entra e segna. Difficile chiedergli di più. Gioca così poco che la sua partita è tutta rinchiusa in quel singolo episodio che poi regala i tre punti alla sua squadra. Dopo tanta sfortuna, bentornato).