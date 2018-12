Le pagelle della Samp - Ramirez incontenibile, Quagliarella non perdona

Sampdoria-Bologna 4-1

Audero 6 - Incolpevole sul gol di Poli, non corre rischi per tutto il resto della partita.

Bereszynski 6 - Controlla senza troppi patemi Krejci, si sgancia spesso in proiezione offensiva.

Tonelli 6 - Partita macchiata dal giallo ricevuto nella ripresa. Molto attento in marcatura.

Andersen 6,5 - Dopo l'errore nel derby torna ai livelli a cui ci aveva abituati. Prestazione senza grosse sbavature.

Murru 6 - Mattiello è tra i migliori dei suoi e gli crea qualche grattacapo. Se la cava anche su Orsolini.

Praet 7 - Sblocca il match trovando il primo gol stagionale. Una rete che spezza un lungo digiuno, proprio al termine della settimana in cui è arrivato il rinnovo. La sua qualità è fondamentale per la squadra di Giampaolo.

Vieira 6 - Match senza infamia né lode per il 20enne ex Leeds, che si limita al compitino senza impressionare. (Dal 62' Ekdal 6 - Mezzora a disposizione per lo svedese, che mette ordine e cuce quando il Bologna prova a farsi pericoloso).

Linetty 6,5 - Giampaolo lo rimprovera spesso, ricordandogli di essere più attento in copertura. Il polacco gioca tutto sommato una buona partita, impreziosita dall'assist per il gol di Quagliarella che chiude i giochi. (Dall'84' Jankto s.v.)

Ramirez 7,5 - Corre, rincorre, fa assist e segna. Una prestazione da incorniciare per l'ex di turno, che trascina la Samp a un successo importantissimo.

Caprari 7 - Due assist e una costante presenza in tutte le occasioni costruite dalla Sampdoria. Il ragazzo di Roma gioca una partita di grande qualità, ringraziando così Giampaolo per la fiducia. (Dal 65' Defrel 6 - Entra quando il match è già virtualmente chiuso e non ha molte occasioni per incidere).

Quagliarella 7,5 - Altri due gol, e sono 134 in Serie A. Ormai è una costante, a 35 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Brillantezza fisica e colpi da campione, grazie a lui la Samp torna a vincere.