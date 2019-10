Le pagelle della Samp - Ramirez-Rigoni mossa vincente, male Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria-Lecce 1-1 (9' Lapadula, 91' Ramirez)

Audero 6 - Può fare ben poco sul gol dello 0-1 e risponde presente tutte le altre volte che viene chiamato in causa. Compreso quando c’è da uscire tempestivamente quasi sulla trequarti avversaria.

Depaoli 5,5 - Buona spinta sulla fascia destra, ma in fase difensiva soffre troppo e i suoi cross in area avversaria risultano spesso sbilenchi e mal calibrati.

Ferrari 5 - Graziato giustamente dal VAR a fine primo tempo, ha le sue colpe sullo 0-1 e in generale mostra poca sicurezza nelle chiusure.

Colley 5 - Si perde Lapadula in occasione del gol partita e va troppo spesso in confusione quando il Lecce si porta in avanti. Altalenante come suo solito.

Murru 5,5 - A sinistra la Samp soffre meno che sull'altro versante, ma quando c'è da attaccare sembra ben lontano dal Murri ammirato nell'era Giampaolo.

Barreto 5,5 - Rientra dopo mesi e si presenta con un bel filtrante in area per Bonazzoli. Viene sostituito nell’intervallo per rimodellare una Samp più offensiva (Dal 46’ Ramirez 7 - Entra in campo con grande voglia e trascina la Samp fino al pareggio finale, ottenuto con una skill che non è certo tra le specialità della casa: il colpo di testa. Salvatore della patria per una notte).

Vieira 5 - Il dinamismo non gli manca, ma oggi è poco preciso e gli errori col pallone tra i piedi non sono pochi.

Ekdal 5,5 - Prova a far girare con le sue geometrie una Sampdoria che si accende però solo e soltanto per le fiammate dei singoli. Poco lucido.

Bertolacci 5 - Scalda i guantoni di Gabriel con un tiro da fuori nel primo tempo e questo è l’unico sussulto che si ricorda di lui (Dal 64’ Leris 6 - Propositivo, ha la fortuna di entrare in campo quando la Sampdoria cerca il pari con la forza della disperazione).

Bonazzoli 6 - Tanto movimento e altrettanta voglia di fare, anche se alla fine non risulta decisivo. Il merito, in ogni caso, è anche del portiere avversario, che gli dice provvidenzialmente di no in almeno un paio di occasioni (Dal 66’ Rigoni 6,5 - Entra bene come Ramirez e Leris, confezionando un assist al bacio per il collega sudamericano dalla bandierina. La Samp ha bisogno anche delle sue magie per uscire dalla crisi).

Quagliarella 5 - Si vede poco, pochissimo. Il bomber partenopeo non si ritrova neanche stasera, uscendo progressivamente dal match e risultando uno dei peggiori in campo nonostante un velenoso colpo di tacco nel finale sventato da Mancosu sotto porta.