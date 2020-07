Le pagelle della Samp - Ranieri punito dagli errori individuali, Gabbiadini segna ancora

Audero 5 - Non è mai sicuro: nel primo tempo esce male in un paio di occasioni e perde palla nel contrasto con Romero. L'arbitro lo grazia annullando il gol di Lerager, che lo sorprende sul suo palo nella ripresa.

Bereszynski 5 - L'errore commesso nel finale è decisivo: si addormenta, facendosi soffiare palla dal caparbio Jagiello: una distrazione che costa cara alla Samp, che perde il derby dopo 4 anni.

Yoshida 6 - Il difensore giapponese sbroglia alcune situazioni complicate e rimedia spesso agli errori dei compagni di reparto.

Colley 5 - Clamorosa l'ingenuità in occasione del fallo su Pandev che permette a Criscito di sbloccare la sfida dal dischetto. Ha la palla del 2-1 a fine primo tempo ma non impatta bene di testa.

Augello 6 - Attento su lago Falque, si lascia apprezzare per alcune sortite offensive. Una delle rivelazioni del finale di stagione.

Linetty 6 - In mezzo al campo fa sentire la sua presenza e prova ad accompagnare l'azione offensiva con inserimenti sempre intelligenti.

Ekdal 6 - Combattivo, si fa male alla caviglia ma resta in campo per altri dieci minuti, poi deve cedere al dolore. (Dal 32' Vieira 5,5 - Non riesce a cambiare marcia e perde spesso i duelli in mezzo al campo).

Thorsby 5,5 - Nelle scorse settimane si era lasciato apprezzare per corsa e quantità. Stasera non si vede quasi mai. (Dal 75' Depaoli s.v.).

Jankto 6,5 - Quando accelera è una furia sulla corsia sinistra, Biraschi non riesce a tenerlo. Da una sua iniziativa nasce la rete del provvisorio 1-1.

Bonazzoli 5,5 - Il magic moment si interrompe sul più bello. Partita difficile, pochi palloni giocabili e mai pericoloso. (Dal 63' Quagliarella 6 - Il capitano prova a suonare la carica soprattutto negli ultimi minuti, quando mette Ramirez davanti a Perin).

Gabbiadini 6,5 - Segna ancora, di destro, confermando l'ottimo momento di forma. Fa un grande lavoro di sponda, sempre utile alla squadra. (Dal 75' Ramirez s.v.).

Allenatore: Claudio Ranieri 6 - Perde il suo primo derby da allenatore in Italia e sicuramente non può essere contento, anche se la salvezza è ormai acquisita. La Samp non riesce a velocizzare la manovra e va a infrangersi spesso contro la difesa avversaria, sempre ben posizionata. A punire i blucerchiati sono i troppi errori individuali.