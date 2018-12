Le pagelle della Samp – Saponara migliore in campo, bene la difesa

Risultato finale: Sampdoria-Spal 2-1.

Rafael 6 - Può fare davvero poco sul gol subito, per il resto del match non subisce molti tiri in porta. Bene su Paloschi, dove non si fa sorprendere. Attento anche sui palloni alti.

Bereszynski 6 - Gioca molto bene interpretando al meglio le due fasi. Nel primo tempo spinge con costanza, creando diversi pericoli. (Dal 71' Rolando 6 - Sempre attento, non concede nulla agli avversari).

Ferrari 6.5 - Inizia con il freno a mano tirato, ma sui palloni alti diventa fondamentale. Bene anche quando deve impostare il gioco, fa girare molto bene la sfera.

Colley 6 - Poteva fare qualcosa di più su Floccari, ma è stato più merito dell'attaccante della Spal che demerito suo. Bene anche nelle letture.

Sala 6 - Dickmann lo mette in difficoltà, ma lui lo limita durante tutta la sfida. Non spinge molto, pensa di più alla fase difensiva.

Praet 6 - Normale amministrazione, rompe il gioco e cerca di far girare la sfera con la qualità che chiede Giampaolo. Non delude le aspettative.

Ronaldo Vieira 6 - Qualche pallone sbagliato di troppo, ma la qualità c'è e si vede. Deve soltanto trovare la giusta continuità. (Dall'84' Linetty s.v.).

Jankto 5.5 - Tantissima corsa, è in costante movimento. Bene negli inserimenti, ma quel gol sbagliato poteva pesare moltissimo.

Saponara 7.5 - Gli manca soltanto il gol, ma è uno dei migliori in campo. Si muove tra le linee non dando punti di riferimento, tutte le azioni pericolose passano dai suoi piedi. Quando trova spazio prova spesso la conclusione, spaventando Milinkovic-Savic. (Dall'89' Caprari s.v.).

Defrel 7 - Come al solito gioca con la grinta e dà il via alla rimonta blucerchiata. Bene anche in fase di non possesso, aiuta molto la squadra sui calci piazzati.

Kownacki 7 - Prima di segnare il gol sbaglia diverse occasioni, ma sta bene fisicamente e si vede. Poi da attaccante vero segna una gran rete, sfruttando un'uscita scriteriata di Milinkovic-Savic.