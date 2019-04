Le pagelle della Samp - Tanti attaccanti, zero gol. Bene la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 5,5 - La respinta non perfetta sul colpo di testa di Schick, e la conseguente carambola su De Rossi, decidono il match. Una piccola macchia su una buona prestazione.

Sala 6 - È uno degli ultimi ad arrendersi, si propone molto sulla corsia destra e tiene a bada Kluivert senza troppi problemi.

Andersen 6,5 - Manca il suo gemello Colley, ma riesce lo stesso a riscattare la brutta prestazione contro il Torino. Dalle sue parti non si passa.

Tonelli 6 - Torna titolare per l'assenza di Colley e gioca un match molto attento, senza commettere grosse sbavature.

Murru 5,5 - Il terzino va in difficoltà quando viene puntato da Zaniolo e nel complesso fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Praet 5,5 - Entra poche volte nel vivo del match, non riesce quasi mai a incidere con la sua classe e le sue geometrie.

Vieira 6 - Lavoro fondamentale per dare equilibrio, soprattutto nel secondo tempo, con la squadra sbilanciata in avanti. (Dall'89' Sau s.v. -).

Linetty 5,5 - Non la miglior prestazione del centrocampista polacco, che soffre un po' la catena di destra della Roma. (Dal 58' Gabbiadini 5,5 - Da lui Giampaolo si aspetta la scossa, ma l'ex Southampton non riesce mai ad accendersi).

Saponara 6 - Un assist al bacio per Quagliarella in apertura, una conclusione pericolosa prima di uscire. Nel mezzo tanta buona volontà ma poca precisione. (Dal 58' Jankto 5 - Poteva essere una buona occasione per farsi notare, scompare in mezzo al grigiore generale).

Defrel 6 - Un paio di conclusioni pericolose e tanto lavoro in fase di ripiegamento. Ci mette voglia e corsa, anche se stavolta non incide.

Quagliarella 6 - Ha una grande occasione dopo pochi minuti, ma il suo tiro al volo non è preciso. Prova a creare scompiglio nella difesa giallorossa, Manolas deve superarsi per limitarlo.