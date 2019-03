Le pagelle della Samp - Tutti in piedi per Quagliarella, Saponara non brilla

SPAL-Sampdoria 1-2 (4' e 11' Quagliarella, 94' Kurtic)

Audero 6 - Inoperoso per larghi tratti del match, risponde presente su un tiro potente di Petagna nel primo tempo e vede sfumare il suo secondo clean sheet consecutivo solamente a causa della magistrale punizione di Kurtic nel recupero.

Bereszynski 6,5 - Qualcosa da rivedere in fase difensiva, con Fares che all'inizio lo salta troppo spesso in velocità, ma ha il merito di servire a Quagliarella l'assist per l'1-0 con un cross preciso dalla destra e disputare nel complesso una gara ordinata.

Andersen 6 - Le chiusure giuste al momento giusto, fronteggia alla perfezione Petagna. Prova silenziosa e positiva, l'intesa con Colley si dimostra ancora una volta efficace.

Colley 6,5 - Partenza da incubo, visto che già al 1' si fa prendere d'infilata dallo scatto di Floccari ed è costretto a spendere il fallo a pochi passi dalla propria area di rigore. Nel corso della partita, però, si riprende alla grande, blindando la retroguardia blucerchiata con tanta personalità.

Sala 6,5 - Festeggia la sua centesima presenza in Serie A con una buona prestazione. Salva letteralmente il risultato su Petagna nel primo tempo e non sfigura nell'inedito ruolo di terzino sinistro.

Praet 6 - Equilibrio e ordine in mezzo al campo, tocca un gran numero di palloni offrendo il giusto supporto al giovane Vieira. Dopo la sostituzione di Saponara, torna dopo mesi a giocare nella posizione di trequartista (Dall'88' Murru s.v.).

Vieira 6,5 - Terza da titolare in Serie A a riprova della bontà del suo acquisto da parte della Samp. È ancora giovanissimo, ma corre, recupera e imposta senza paura. Il suo percorso in blucerchiato sembra soltanto agli inizi.

Linetty 6,5 - L'assist perfetto per il 2-0 firmato Quagliarella e tante giocate di classe in mediana, oltre al solito lavoro di quantità. A centrocampo fa quel che vuole per larghi tratti del match.

Saponara 6 - La Sampdoria domina il primo tempo, l'ex Fiorentina fa il suo, ma non brilla. Oggi gli manca il guizzo e Giampaolo decide così di sostituirlo a inizio ripresa per fare spazio a Jankto (Dal 58' Jankto 6 - Entra in campo col giusto spirito e sfiora il gol del 3-0 con un tiro potente che lambisce la traversa nel finale di gara).

Quagliarella 8 - 146 gol in Serie A, 19 in questo campionato (record personale eguagliato) e capocannoniere insieme a Cristiano Ronaldo. Domenica perfetta per Fabio Quagliarella, protagonista assoluto della sfida del Mazza e più volte vicino al tris (Dal 69' Defrel 6,5 - Un altro cambio più che azzeccato. L'ex Roma attacca bene la profondità e spegne definitivamente le tardive speranze di rimonta della SPAL procurando, grazie alla sua velocità, l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Cionek).

Gabbiadini 6 - Dialoga bene coi compagni di reparto, mostrandosi sempre più inserito nella squadra di Giampaolo. Nella ripresa, però, resta spesso isolato e si assenta troppo spesso dal gioco.