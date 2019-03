Le pagelle della Samp - Voti alti e tanti bonus: 3 giocatori con gol e assist

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale Sassuolo-Sampdoria 3-5 (15' Defrel, 36' Quagliarella, 38' Boga, 40' Linetty, 46' Praet, 63' Duncan, 72' Gabbiadini, 92' Babacar)

Audero 6 - Incolpevole sui tre gol del Sassuolo: il primo lo segna Boga da un metro, il secondo ed il terzo arrivano con due grandi conclusioni di Duncan e Babacar. Per il resto attento e presente anche nelle uscite.

Bereszynski 5,5 - Dalla sua parte Boga è decisamente il più pericoloso del Sassuolo ed il polacco ha la colpa di perderlo in occasione della prima rete neroverde che porta il risultato sull'1-2.

Andersen 6 - Sfortunato in occasione del gol del 2-4, quando devia nella sua porta una bella conclusione di Duncan da fuori. Per il resto gestisce abbastanza bene i rari affondi degli attaccanti neroverdi.

Colley 6 - Si fa notare per un paio di buone chiusure. Concentrato e attento, fa valere la grande fisicità e di testa perde davvero pochissimi duelli.

Murru 6,5 - Sulla sua fascia Lirola spinge tanto e lui non è sempre puntuale. Regge comunque sullo spagnolo e riesce pure a 'sverniciarlo' in occasione dell'assist per il quarto gol dei suoi, quello di Praet.

Praet 7 - Sempre nel vivo del gioco blucerchiato, mette lo zampino in tante azioni offensive dei suoi e si toglie la soddisfazione del gol (e che gol) a inizio ripresa.

Ekdal 6,5 - Ordine ed equilibrio al centrocampo di Giampaolo votato all'attacco. Regge bene fisicamente nonostante non fosse al meglio e riesce a gestire i tempi e gli inserimenti dei compagni. (Dall'87esimo Vieira sv).

Linetty 7,5 - Un gol, un assist e una palla recuperata con forza in occasione del gol di Quagliarella. Grande prestazione sotto tutti i punti di vista, soprattutto da quello della continuità.

Defrel 7,5 - Schierato titolare nel ruolo di trequartista, ripaga la fiducia di Giampaolo sbloccando la gara dopo 15' e servendo l'assist per il terzo gol di Linetty. (Dal 67esimo Jankto 6 - Entra in campo per rinvigorire la trequarti blucerchiata e dare una mano al centrocampo. Non tarda ad entrare in partita).

Gabbiadini 7 - Nel primo tempo è spettatore dello show blucerchiato, anche se i suoi affondi sulla destra sono un costante pericoo per gli avversari. Trova il gol nella ripresa con un bel destro su assist di Linetty.

Quagliarella 7,5 - Batte in un sol colpo due record, arrivando a 21 reti e 7 assist in stagione. Altra grande prestazione sottolineata dall'applauso del Mapei nel momento della sua sostituzione. (Dall'84esimo Sau sv).