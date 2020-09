Le pagelle della Sampdoria - Audero fa quel che può, male il centrocampo, i cambi danno fiducia

Audero 6,5 - Sbarra la strada a Ronaldo chiudendo lo specchio della porta con grande reattività, nella ripresa bene su Frabotta e salva tutto su McKennie. Nulla può sul colpo da biliardo di Kulusevski e sul diagonale di Cristiano Ronaldo mentre in occasione del 2-0 di Bonucci aveva compiuto una gran parata su McKennie.

Bereszynski 4,5 - Duella col giovane Frabotta sulla corsia di sinistra, liscia completamente il rinvio spianando la strada per il raddoppio della Juventus.

Tonelli 5,5 - Dopo tre minuti si sacrifica al passaggio orizzontale di Augello che sarebbe potuto costare caro. Messo troppo sotto pressione dagli avversari (Dal 46’ Yoshida 6 - Entra con il piglio giusto facendosi sempre trovare sui palloni alti in area).

Colley 6 - La Juventus attacca spesso e con uomini di grande qualità ma lui risponde presente con il fisico. La chiusura su Ronaldo è da applausi.

Augello 5,5 - Pronti, via e regala un pallone a Ramsey che costa il giallo a Tonelli. Sfortunato quando chiude su Ronaldo con il pallone che capita sui piedi di Kulusevski per il gol del vantaggio. Non è supportato da Leris in fase di copertura, qualche cosa in più nella ripresa.

Depaoli 5,5 - Prova a cercare il fondo anche se non sempre il suo cross è pulito, nella fase difensiva potrebbe fare meglio (Dal 46’ Ramirez 6 - Cambia il volto alla Sampdoria, dà imprevedibilità alla manovra).

Thorsby 5,5 - Prova a fare legna in mezzo al campo ma perde alcuni palloni sanguinosi. Gara non fra le più positive (Dal 71’ Damsgaard 6 - Debutto nel massimo campionato per il giovane centrocampista. Venti minuti ordinati).

Ekdal 5,5 - Prova a mettere ordine sfruttando la sua abilità palla al piede ma non riesce a dare quel cambio di passo necessario alla squadra.

Jankto 5 - Pochi spunti per lui degni di nota. Il centrocampo della Juventus non gli lascia respiro.

Leris 5 - Dà poca copertura ad Augello sulla corsia di sinistra, non riesce mai a trovare l’affondo giusto per andare al cross verso la punta (Dal 46’ Quagliarella 6 - Aggredisce l’area di rigore, prova a creare grattacapi alla porta di Szczensy).

Bonazzoli 5,5 - Il modulo 4-5-1 lo penalizza molto. Troppo isolato al centro dell’attacco, prova a fare a sportellate e ad andare a prendere il pallone basso. In avanti non lascia il segno (Dal 70’ Verre sv).

Ranieri 5,5 - Schiera una formazione con l’intenzione di creare densità in mezzo al campo ma la prima frazione di gara la squadra è troppo timida e impaurita. Corre ai ripari nella ripresa dove la squadra mostra più verve ma arriva comunque una sconfitta all'esordio.