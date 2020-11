Le pagelle della Sampdoria - Audero miracoloso. Gol e super assist per Candreva

Audero 7: miracoloso in allungo su Zaza e efficace a respingere, con qualsiasi parte del corpo, l’assalto finale dei granata.

Bereszynski 6: parte soffrendo Ansaldi, che lo salta spesso e comunque, poi alla distanza prende le misure.

Yoshida 5,5: ingaggia un duello rusticano con Zaza, vincendo spesso i duelli, ma lasciando anche delle praterie in cui i centrocampisti granata si infilano. (dal 46' Tonelli 6: temporeggiare non fa parte dei verbi della casa, però è efficace e dà solidita al reparto).

Ferrari 5: ha un cliente difficile come Belotti, che si perde sul vantaggio granata. Nella ripresa continua a fare a sportellate con l’attaccante granata, spesso perdendo il confronto.

Augello 5: è ingenuo nel dare per scontato che il pallone esca nell’azione del gol di Belotti, Singo ringrazia e serve al Gallo la sfera del vantaggio granata.

Candreva 7,5: segna con un inserimento da attaccante in area di rigore e fornisce un assist al bacio per Quagliarella.

Thorsby 6,5: nel primo tempo viene sovrastato da Rincon e Meitè, poi cresce esponenzialmente nel secondo tempo e lo si vede ovunque.

Ekdal 4,5: il peggiore in campo tra i suoi, Benetti lo sostituisce a metà gara per disperazione. (dal 46' Adrien Silva 5,5: un po' troppo irruento negli interventi, anche quando non è necessario).

Jankto 6: l’unico che prova a combinare qualcosa in casa doriana nel primo tempo. (dal 46' Damsgaard 5,5: l’ingresso ritmo ai suoi, ma ha la responsabilità di perdersi Meitè sul calcio d’angolo che porta al pareggio granata).

Verre 5: si muove e si abbassa anche a centrocampo per fare da raccordo tra i reparti, ma è impreciso e Benetti lo toglie al 45'. (dal 46' Gabbiadini 5,5: dà più vivacità rispetto al compagno, ma non dà l’apporto che servirebbe all’attacco blucerchiato).

Quagliarella 7: Si vede che non è al meglio, ma riesce comunque a segnare un gol dei suoi, con un tiro al volo perfetto. (dall’82' Ramirez 6,5: è decisivo nell’area in cui non ti aspetti, quando anticipa Meitè, evitando il contro sorpasso granata proprio negli sgoccioli di gara).

Benetti 6: La Sampdoria non riesce a vincere, ma per quanto visto nella gara è un punto guadagnato. La sua squadra è brava a reagire dopo un brutto primo tempo e lui (su suggerimento di Ranieri) lo è altrettanto nel cambiare volto con quattro cambi all’intervallo.