Le pagelle della Sampdoria - Audero rivedibile sul 2-0, Ramirez il più ficcante

Juventus-Sampdoria 2-0

(45’+7 Cristiano Ronaldo, 67’ Bernardeschi)



Audero 5 - Una bellissima parata, futile perché a gioco fermo. Sorpreso come tutta la sua difesa sull’1-0, decisamente rivedibile in occasione del 2-0.

Tonelli 5 - Il mondo al contrario. Bene in qualche occasione in fase di spinta da terzino destro. Ma il primo gol arriva per un suo fallo, e il secondo per un suo errore in disimpegno: non benissimo in questo caso.

Yoshida 6,5 - Tiene in piedi una difesa che non vive una delle sue migliori giornate in questo campionato. Davvero una bella certezza.

Chabot 6 - Patisce uno scontro fisico con Ronaldo ed esce dolorante a partita praticamente appena iniziata. (Dal 23’ Leris 5,5 - È complicato, per carità. Però si vede davvero troppo poco).

Augello 6 - Parte bene, poi ha qualche difficoltà in più, anche perché dalle sue parti s’allarga spesso e volentieri Rabiot in serata di grazia.

Depaoli 5,5 - Macchia col fallo finale una partita abbastanza ordinata, in cui ha retto l’urto di un certo Cristiano Ronaldo.

Thorsby 5 - Leggi sopra, con la differenza che la sua macchia è l’espulsione. Perdonabile, visto il risultato e la classifica, ma lascia in dieci i suoi.

Linetty 6 - Tra i migliori nel primo tempo, come tutta la Sampdoria va in difficoltà nella ripresa.

Jankto 5,5 - Più accorto che pericoloso, non è sempre ficcante come gli è capitato altre volte. (Dal 73’ Gabbiadini 6 - Entra e prova a rendersi pericoloso. La partita, purtroppo per lui, è già andata).

Ramirez 6,5 - I pericoli principali della Sampdoria arrivano dalle sue incursioni e invenzioni.

Quagliarella 5,5 - Nel primo tempo spreca una bella gol, nella ripresa si può riscattare ma Szczesny gli dice di no. Polveri bagnate.

Ranieri 6 - Mette in campo una squadra ordinata, impressionante per la sua capacità di mantenere le linee. Il progetto, chiaramente, naufraga a cospetto della superiore qualità bianconera.