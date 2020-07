Le pagelle della Sampdoria - Bonazzoli fa la differenza, ma è Quagliarella l'highlander

Audero 6 - Assolutamente incolpevole sui gol ducali, dà qualche brivido con un paio di uscite non esattamente sicure.

Bereszynski 5 - Primo tempo da calamità naturale, capitano tutte a lui: si perde Gervinho in occasione del vantaggio ducale, poi deposita in rete il cross teso di Kulusevski. Nella ripresa poi la Samp rinasce: domani sera cena pagata per tutta la squadra.

Yoshida 6 - Fatica senza riferimenti, con Caprari che svaria su tutto il fronte offensivo. E in costruzione si prende qualche licenza di troppo, facendo sudare freddo il proprio allenatore.

Chabot 6,5 - Il veloce attacco del Parma lo tiene in apprensione, ma nella ripresa è padrone assoluto di ogni situazione: non solo, ha il grandissimo merito di dare il la alla rimonta col colpo di testa che supera Sepe.

Murru 5 - Kulusevski fa quello che vuole sulla sua fascia di competenza nel primo tempo: da lì arrivano non solo il gol del 2-0 ma quasi ogni azione pericolosa del Parma.

Depaoli 5 - Vive solo il primo tempo, quello in cui la Samp fa da spettatrice alla gara e lui non è certo esente da colpe. Dal 46' Maroni 6,5 - Bell'ingresso in partita: aumenta e di molto il tasso tecnico della squadra e pur sbagliando qualche scelta firma l'assist per Chabot.

Ekdal 6 - Spigoloso, funziona sicuramente meglio come diga davanti alla difesa che come costruttore di gioco.

Thorsby 6,5 - Tra i più rivitalizzati dopo l'intervento: lo spento mediano della prima frazione si trasforma in un centrocampista box to box che spacca in due la difesa in occasione del gol di Quagliarella.

Jankto 6 - Nascosto nella mediana blucerchiata, si vede poco ma dimostra una invidiabile condizione: nella ripresa è infatti uno dei fautori della riscossa ospite.

Ramirez 5 - Si vede davvero poco, con la Samp che fatica solo a superare la metàcampo durante la prima parte di gara. Ranieri lo lascia negli spogliatoi a metà gara. Dal 46' Bonazzoli 7 - Magic momento per l'attaccante blucerchiato, che cerca la rovesciata spettacolare appena entrato, sintomo di evidente autostima. Fa cilecca, ma non demorde e poco dopo ecco arrivare il gol partita.

Quagliarella 7,5 - Immortale, non lo si può definire altrimenti: la mobilità non sarà quella di dieci anni fa, ma il fiuto del gol è assolutamente intatto. Dopo la doppietta dell'anno scorso, torna dal Tardini con un gol che lo avvicina al record di Vialli e l'assist per la salvezza blucerchiati. Cosa chiedere di più? Dal 90' Gabbiadini sv.

Ranieri 7 - Si infuria e strepita in panchina dopo un primo tempo francamente inspiegabile: due cambi ed ecco la solita Sampdoria post-lockdown, con un Quagliarella in più nel motore. Percentuale di merito altissima in questa salvezza, che qualche mese sembrava davvero un miraggio lontano.