Le pagelle della Sampdoria - Caprari eroe di giornata. Certezza Quagliarella

Empoli-Sampdoria 2-4 (Pasqual, Ramirez, Quagliarella, Caputo, Caprari, Caprari)

Audero 6 - Spiazzato da Pasqual in occasione del calcio di rigore. Non può niente sul diagonale preciso di Caputo.

Sala 6 - Si limita a contenere, ma lo fa nel migliore dei modi.

Tonelli 6 - Bene in difesa, pericoloso quando sale sulle palle inattive. Cade in area toccato da Silvestre, ma per il VAR non è calcio di rigore.

Andersen 6 - Il cartellino giallo dopo 18 minuti compromette un po' la gara del danese. Soffre tantissimo la velocità di Caputo e La Gumina.

Murru 6 - La sua svicolata in area causa il calcio di rigore trasformato poi da Pasqual. Intervento ingenuo, con La Gumina spalle alla porta e molto defilato. Si riscatta nella ripresa con due assist. Croce e delizia.

Praet 6,5 - Il cervello del centrocampo della Sampdoria. Quando gira lui, gira tutta la squadra.

Ekdal 6 - Grinta e muscoli in mezzo al campo. Tocca tantissimi palloni, un elemento prezioso per Giampaolo.

Linetty 6 - Tanta corsa per il polacco della Samp, un motorino instancabile in mezzo al campo.(Dall'87' Jankto S.V)

Ramírez 7 - Una magia, un gol spettacolare che permette alla Samp di pareggiare i conti nel primo tempo. Una rete che vale il prezzo del biglietto. (Dal 65' Saponara 6,5 - Suo il tocco che libera Caprari per il gol del 3-2 blucerchiato.)

Defrel 5 - La nota negativa dell'attacco della Samp. Partita no per l'ex Roma. (Dall'85' Caprari 7,5 - Giampaolo tira fuori il coniglio dal cilindro. Due reti in una manciata di minuti come nei migliori dei sogni.)

Quagliarella 7 - Non si ferma più. Decimo gol in stagione, il settimo di fila. E Mancini, presente al Castellani, prende appunti.