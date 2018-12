Le pagelle della Sampdoria - Certezza Quagliarella. Praet vale il +2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Sampdoria 2, Parma 0.

Audero sv - Guanti puliti, nonostante la giornata piovosa.

Sala 6 - In ottima condizione, si fa notare con continuità sulla corsia di destra, scodellando anche un paio di palloni interessanti.

Tonelli 6,5 - Ritrovata la solidità di inizio stagione, l'ex Napoli imposta con ordine e può anche lasciarsi andare in qualche avanzata.

Andersen 6,5 - Gara di tutto riposo per il centrale danese: Inglese agisce sempre lontano dall'area di Audero, dove è facilmente limitabile.

Murru 6 - Vale il discorso fatto per Murru: tante sovrapposizioni che fanno correre il Parma, anche diversi cross pericolosi.

Linetty 6,5 - Il centrocampista va vicinissimo al gol sblocca-partita ma in generale è uno dei più mobili e consistenti per tutta la durata della gara.

Ekdal 6,5 - Le condizioni del campo paradossalmente lo aiutano: viene fuori la sua fisicità prorompente,

Praet 7,5 - Già nel primo tempo si fa notare per vivacità e volitività, sale in cattedra nella ripresa con due assist che spaccano la gara e fanno la gioia dei fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Ramirez 6 - Si fa apprezzare per i ripiegamenti difensivi, ma in attacco non combina granché. Dall'82' Saponara 6,5 - Entra con una rabbia agonistica terrificante: semina difensori e per poco non fa un altro eurogol.

Caprari 6,5 - Gara dai pochi strappi, non per niente era a qualche secondo dalla sostituzione prima del gol. Poi però, esce lo stesso. Dal 69' Defrel sv.

Quagliarella 7 - Sempre insidioso, che concluda in prima persona o che costruisca per il compagno. A 35 anni è l'attaccante italiano più decisivo della Serie A. Dall'89' Kownacki sv.