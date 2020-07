Le pagelle della Sampdoria - Debutto amaro per Falcone, male la difesa, Askildsen unica luce

vedi letture

Risultato finale: Sampdoria-Milan 1-4

Falcone 5,5 - Neanche il tempo di assaporare il debutto in Serie A che viene trafitto da Ibrahimovic. E’ però reattivo su Theo Hernandez, Calabria e Rebic nel giro di tre minuti. Incolpevole sugli altri gol del Milan.

Bereszynski 5 - Lasciato sul posto da Rebic nell’azione che porta al gol di Ibrahimovic. Patisce sempre la velocità di Theo Hernandez e dello stesso attaccante rossonero.

Yoshida 5 - Ha il suo bel da fare contro gli attaccanti del Milan, prova a chiudere con precisione sulle punte rossonere. Cala col passare dei minuti.

Colley 5 - Perde il duello con Ibrahimovic in occasione del vantaggio, potrebbe fare molto meglio sulla respinta di Donnarumma nella ripresa.

Augello 5,5 - Meno preciso rispetto al solito in proiezione offensiva, nella fase difensiva duella con Saelemaekers.

Depaoli 5 - La catena di destra patisce molto la rapidità delle frecce rossonere, in avanti ci prova con una conclusione dalla distanza (Dal 46’ Leris 5 - Non cambia l’inerzia del match, pochi spunti per lui che fallisce il tap in sul rigore neutralizzato da Donnarumma).

Vieira 5 - Troppo timido in fase di impostazione, scivola in occasione del raddoppio siglato da Calhanoglu (Dal 75’ Bertolacci sv).

Linetty 5 - Prova a farsi vedere per vie centrali e a recuperare palloni ma il centrocampo rossonero non gli dà spazio (Dal 76’ Askildsen 6,5 - Si presenta con una perla dalla distanza che rappresenta la sua prima rete in A).

Jankto 5 - Poco incisivo nella manovra offensiva della sua formazione, si vede poco nella finalizzazione dell’azione.

Ramirez 5,5 - Prova a mettere la sua imprevedibilità al servizio dei compagni, ma la difesa rossonera gli lascia poco spazio (Dal 46’ Maroni 5 - Fallisce l’occasione per mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori fallendo il calcio di rigore.

Quagliarella 5 - La coppia di centrali rossoneri stringe molto su di lui e ha pochi palloni per mettersi in luce. Nella ripresa ha un sussulto quando impegna Donnarumma su calcio di punizione (Dal 74’ Gabbiadini sv).

Ranieri 5,5 - Cambia qualcosa nella scacchiera iniziale, lancia Falcone dal primo minuto contro un avversario temibile. Il lavoro è stato eccellente però dopo la salvezza la Samp è calata in intensità.