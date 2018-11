Le pagelle della Sampdoria - Defrel salva l'onore. Che disastro sulle fasce

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 5.5 - Può fare di più sui due gol di El Shaarawy

Bereszynski 4.5 - Travolto da El Shaarawy e Kolarov, pomeriggio da dimenticare.

Colley 5.5 - Graziato dal VAR per un mani ritenuto involontario. Va in affanno quando la Roma alza la pressione.

Andersen 6 - Ottimo a inizio gara, ferma Schick senza neanche troppi problemi. Nella ripresa il calo ma è il meno colpevole nel reparto difensivo nonostante il naufragio.

Murru 4.5 - Kluivert nel primo tempo gli fa venire il mal di testa. E quando esce l'olandese anche Under, con soli 9 minuti a disposizione, sfonda.

Praet 5 - 45 minuti deludenti, subito bocciato (dal 46' Jankto 5 - Non fa meglio del belga).

Vieira 6 - Piedi buoni, intuizioni interessanti e una palla gol nel finale di gara sul quale Olsen gli dice di no.

Linetty 5 - Partenza illusoria, si spegne subito e rimedia un cartellino giallo che gli farà saltare il derby. (dal 69' Sala 6 - Serve l'assist per il gol di Defrel).

Ramirez 5.5 - Può riaprire la partita prima con una conclusione, poi cade a terra nel contrasto con Manolas: il VAR gli dice di no. Questi i due lampi in una prestazione deludente.

Defrel 6 - Uno splendido gol (dell'ex) riabilita una prestazione non indimenticabile.

Caprari 5 - Scena muta. (dall'80' Kownacki sv).