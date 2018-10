Le pagelle della Sampdoria - Difesa granitica, Giampaolo dorme sereno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Non si prende mai un rischio: sempre sicuro in porta, sulle uscite predilige il rinvio al blocco.

Bereszynski 6 - Sulla destra la Samp attacca sporadicamente, ma non soffre mai le offensive neroverdi.

Tonelli 6,5 - Alza il muro, con Andersen, e da lì non si passa più.

Andersen 6,5 - Altra prova di spessore, con grande personalità anche in fase di costruzione dell'azione.

Murru 6,5 - Manda in porta Defrel nel primo tempo, ma il francese spreca clamorosamente. Tra i quattro della difesa, è quello col piede più caldo.

Barreto 6,5 - Giampaolo rinuncia rarissimamente a lui: da mezzala ha più possibilità di inserimento e non se le fa sfuggire.

Praet 6 - Si può dare di più: non imprime al centrocampo la qualità attesa, dal punto di vista fisico però è pienamente recuperato.

Ekdal 6 - Dà ordine al centrocampo non sfigurando nel duello diretto e non con il collega Magnanelli.

Ramirez 5,5 - La palla più ghiotta del primo tempo capita sul suo destro, il piede "sbagliato: la spedisce altissima. Dal 75' Saponara 5,5 - Si muove e cerca tanto la sfera, ma sciupa come il collega la palla del vantaggio.

Defrel 5 - Si divora un gol solo davanti a Consigli nel primo tempo e nella ripresa si fa male. Dal 61' Caprari 6 - Non riesce a dare velocità all'offensiva blucerchiata, anzi spesso si imbottiglia nel traffico.

Quagliarella 6,5 - Oggi poche conclusioni ma tante giocate preziose per gli attaccanti: manda in porta Ramirez e Barreto, ma non basta. Dall'86' Kownacki sv.