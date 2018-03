Le pagelle della Sampdoria - Difesa imbarazzante, delude Caprari

Risultato finale: Crotone-Sampdoria 4-1.

Viviano 5 - Neutralizza ancora un calcio di rigore, per il resto dei gol può farci davvero poco. Un po’ goffo sul quarto gol subito.

Sala 4.5 - Nalini diventa il suo peggior incubo, non lo prende praticamente mai. Commette anche il fallo in area di rigore. (Dal 59’ Praet 6 - Prova a mettere un po’ di ordine in una squadra totalmente fuori dal match).

Silvestre 5 - Complice dell’autogol, ma durante tutto il match sbaglia davvero tutto. Prestazione da dimenticare.

Ferrari 5 - Come il compagno di reparto non riesce a giocare una partita sufficiente. Troppi palloni sbagliati, troppi movimenti poco consoni.

Murru 5.5 - Si fa perdonare parzialmente con l’assist per Zapata, ma per il resto della gara soffre davvero molto.

Barreto 6 - Uno dei più propositivi, prova sempre a mettere la gamba per contrastare gli avversari.

Torreira 5 - Non trova mai le giocate di qualità, non prova mai la verticalizzazione. Mancano le sue giocate, si vede pochissime. (Dal 55’ Capezzi 6 - Prova a gestire meglio il pallone, ma entra con il punteggio praticamente compromesso).

Linetty 5 - Sempre fuori dalla gara, non trova mai la giocata giusta. Perde troppi palloni, soprattutto in uscita.

Ramírez 5 -Assente ingiustificato, non tocca moltissimi palloni. Al 31’ del primo tempo Giampaolo lo cambia, forse per dare una scossa alla squadra. (Dal 31’ Duvan Zapata 6.5 - Quando entra fa un po' di confusione, ma è l'unico propositivo. E trova il gol).

Quagliarella 5.5 - Qualche giocata, ma nulla di più. La difesa del Crotone lo limita sempre, ha pochi spazi.

Caprari 5 - Fa davvero poco, non riesce quasi mai ad imporre il proprio gioco. Lascia spazio anche in fase di non possesso.