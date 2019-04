Le pagelle della Sampdoria - Disastro Audero, male Tonelli. Si salva Ekdal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 4 - Un vero e proprio disastro nella ripresa. Eppure nel primo tempo era stato il migliore dei suoi. Nella ripresa sbaglia su tutti i gol segnati dal Bologna

Sala 5,5 - Bene nel primo tempo, il giallo ad inizio ripresa lo condiziona.

Andersen 5 - Errori di troppo soprattutto in fase di disimpegno. Partita no anche per il centrale danese.

Tonelli 4,5 - Pomeriggio da dimenticare anche per l'ex difensore del Napoli. Prima l'autogol, poi un giallo ed un fallo ingenuo: punizione regalata a Pulgar e raddoppio del Bologna

Murru 5,5 - Forse il meno colpevole del reparto arretrato. In difficoltà quando viene puntato da Orsolini.(Dall'81 Jankto S.V)

Praet 5,5 - Si vede poco in mezzo al campo, corre spesso a vuoto nel cercare di aiutare i compagni di squadra.

Ekdal 6 - L'unico a salvarsi nello sciagurato pomeriggio del Dall'Ara. Aiuta tantissimo una difesa in costante difficoltà e prova sempre ad impostare la manova.

Linetty 5,5 - Parte bene, con qualche bella accelerazione nel primo tempo. Cala nettamente nella ripresa quando il Bologna prende il largo. (Dal 67' Caprari 6 - Torna in campo dopo tre mesi: ci mette tanta voglia, ma non può essere il salvatore della patria )

Ramírez 5,5 - Fra i attivi nel primo tempo, anche se sbaglia troppo davanti. Cala nella ripresa e Giampaolo lo richiama in panchina.(Dal 58' Saponara 5,5 - Cambia il trequartista, ma la musica non cambia. La Samp davanti oggi non è pervenuta )

Defrel 5 - Praticamente mai in partita, attacco nullo quello dei blucerchiati al Dall'Ara.

Quagliarella 5 - Il grande assente della gara. Certo, davanti arrivano pochi pallone, ma il capocannoniere blucerchiato non si rende mai pericoloso.