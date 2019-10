Le pagelle della Sampdoria - Disastro Murru, non si salva nessuno

Hellas Verona-Sampdoria 2-0

Hellas Verona-Sampdoria 2-0

Audero 6 - Non può molto sulle due reti subite. Almeno un paio di ottime parate che evitano un passivo decisamente peggiore.

Bereszynski 5 - Salcedo gli fa vedere i sorci verdi, in affanno contro il talento dell'Hellas. (Dal 77' Gabbiadini S.V)

Ferrari 5 - Tiene abbastanza bene su Stepinski, ma va in totale confusione con gli altri attaccante del Verona. Di Francesco lo richiama più volte ed alla fine perde anche la pazienza.

Chabot 5 - Titolare a sorpresa, la mossa di mister Di Francesco non paga. Anzi, il tedesco di origine francese è fra i peggiori in campo.

De Paoli 5,5 - Fra i pochi a fare qualcosa. Soffre in difesa, ma almeno fa vedere qualcosa di buono le poche volte che la Samp arriva in attacco.

Vieira 5 - Spaesato in mezzo al campo. Di Francesco gli chiede di attaccare lo spazio e lui puntualmente arretra. Disastro.

Ekdal 5 - Un assist di tacco, poi nulla più. Si puoi sintetizzare così la prova dello svedese.

Murru 4,5 - Disastro totale. Prima l'ingenuo fallo, poi sul calcio di punizione di Miguel Veloso ci mette la testa e manda il pallone alle spalle di Audero.

Jankto 5 - L'unica giocata degna di nota la fa poco prima di uscire, quando scappa in contropiede e serve un'ottima palla per Depaoli. Per il resto una gara decisamente anonima.(Dal 58' Rigoni 6 - Ci prova quando entra in campo ma la squadra non aiuta. Almeno l'atteggiamento è giusto.)

Bonazzoli 5,5 - Generoso, ma non determinante. Certo, è giovane ed ha grandissimi margini di miglioramento, ma al Bentgodi le sue qualità si sono solo intraviste. (Dal 64' Caprari 5,5 - Sua l'unica, vera, occasione della Samp, ma trova sulla sua strada un ottimo Silvestri. )

Quagliarella 5 - L'ombra di se stesso. Viene annullato dal classe 2000 Kumbulla, un giocatore più giovane di 17 anni.