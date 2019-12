Le pagelle della Sampdoria - Gabbiadini entra bene, Maroni spento

Risultato finale: Cagliari-Sampdoria 2-1

Audero 6 - Non può nulla sui gol. Per il resto non deve compiere grandi interventi.

Ferrari 5 - Nella sua corsia il Cagliari la fa da padrone. Ranieri lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' Regini 6 - Prestazione senza grosse difficoltà).

Chabot 6 - Partita con qualche sbavatura. Meglio nella ripresa.

Murillo 5.5 - Cerri lo anticipa sul gol del vantaggio. Se vuole una maglia da titolare deve alzare il suo rendimento.

Augello 5.5 - Non grande spinta, meglio in fase difensiva.

Leris 5 - Non gli riesce nulla o quasi. In costante difficoltà per tutto il match. Si accende solo nei minuti finali.

Linetty 6.5 - Il più pericoloso dei suoi. Un paio di sue conclusioni spaventano Olsen.

Viera 6 - Ci prova anche se sbaglia tanti appoggi. Nel finale un destro pericoloso che Olsen respinge.

Thorsby 5 - In grossa difficoltà per tutto l'incontro. Serata negativa.

Maroni 4.5 - Non si vede praticamente mai. Prova qualche numero ma non è mai pericoloso. (dal 63' Rigoni 5 - Non migliora la prestazione del compagno).

Caprari 5 - Non sfrutta l'occasione. Pericoloso, e neanche troppo, solo su calcio piazzato. (dall'83' Gabbiadini 6.5 - Pochi minuti, un gol dei suoi e una piccola speranza per i minuti finali).