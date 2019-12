Le pagelle della Sampdoria - Gabbiadini entra e segna, Linetty MVP

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Viene impegnato in poche occasioni, ma quando è chiamato in causa risponde sempre presente.

Depaoli 6 - Torna titolare dopo oltre un mese. Ci mette un po' ad entrare in forma, poi diventa padrone della fascia.

Colley 6 - Ruvido ma efficace in difesa. Rischia qualcosa di troppo e si becca un giallo decisamente evitabile.

Ferrari 5,5 - Difende bene per quasi tutta la gara, poi rischia tantissimo lisciando il pallone in maniera goffa. Per sua fortuna Sanabria non riesce ad approfittarne.

Murru 6 - L'unico rischio che corre è nel primo tempo, quando Sanabria gli prende bene il tempo sul cross di Pajac.

Thorsby 6 - Muscoli e polmoni in mezzo al campo. Rincorre ogni avversario, un uomo in più a supporto della difesa.

Ekdal 6 - Tanta intensità in mezzo al campo, pericoloso anche con i suoi inserimenti. Costretto ad uscire prima della fine del primo tempo per un problema fisico.(Dal 45' Murillo 6 - Entra bene in partita, provvidenziale su Sanabria nei minuti finali. )

Vieira 5,5 - Lotta contro tutti in mezzo al campo, ma rischia più volte di lasciare i suoi in 10 uomini. In una gara del genere serve anche maggiore attenzione.

Linetty 7 - Il migliore dei suoi per distacco. Gioca uno contro uno, salta spesso l'uomo, ed aiuta sempre la squadra in fase di non possesso, andando sempre a raddoppiare sul portatore di palle. Sfrutta l'errore di Ghiglione e serve a Gabbiadini la palla per il gol della vittoria blucerchiata.

Ramírez 6 - La prima occasione della gara arriva dopo una sua giocata stellare, una serpentina fra i difensori del Genoa. Prende un giallo nella ripresa per una ingenua simulazione. (Dal 75' Caprari 6 - Entra benissimo in partita, porta velocità ed imprevedibilità all'attacco della Sampdoria)

Quagliarella 5,5 - Non è il solito Quagliarella, non è la partita che tutti i sarebbero aspettati. Guadagna qualche punizione, fa a sportellate con la difesa del Genoa, ma non basta. Da un giocatore del suo calibro ci si aspetta decisamente di più(Dal 75' Gabbiadini 6.5 - Secondo derby deciso dall'attaccante della Sampdoria. Entra e dopo una decina di minuti fredda Radu con una precisa conclusione dal limite. )