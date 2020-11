Le pagelle della Sampdoria - Jankto il migliore, Damsgaard si divora un gol già fatto

Sampdoria-Genoa 1-1

(22’ Jankto; 28’ Scamacca)

Audero 6,5 - Mette il costume di Spiderman per sventare il fuoco amico di Thorsby, può poco sulla stoccata di Scamacca. Quasi mai cercato dagli avversari nella ripresa.

Bereszynski 5 - Dorme e sul fronte opposto tiene in gioco il giovane centravanti rossoblù in occasione del gol subito. Non è un animale da derby.

Tonelli 6 - Lui a Scamacca tiene botta, soprattutto nella ripresa. Qualche difficoltà in più su Pjaca.

Yoshida 6,5 - Come sopra, ma la sensazione è che il giapponese sia il vero leader della difesa di Ranieri.

Augello 6 - Ulteriore conferma, pur senza fare faville. Prova a spingere, avendone la possibilità: poteva fare di più, comunque bene.

Jankto 7 - Apre le marcature con una gran gol dopo una bella giocata. Il pupillo di Ranieri è il più pimpante nel primo tempo: cala col passare dei minuti, frenato da Biraschi quando cambia corsia. (Dall’84’ Leris s.v.).

Thorsby 6,5 - Sembra un diesel. Parte malino, finisce tra i migliori. Audero gli evita un autogol che sarebbe pure stato una sfortunata meraviglia, poi cresce col passare dei minuti.

Ekdal 6 - Di lotta e di governo, qualche imprecisione ma lancia Jankto per la rete del vantaggio. Rischia tanto quando atterra, da ammonito, Pandev a pochi passi dall’area: La Penna lo grazia, Ranieri lo sostituisce anche perché nel frattempo si fa male. (Dal 65’ Silva 6 - Entra bene in partita, ma non la cambia).

Damsgaard 5 - Premesse e promesse ci sono, c’è da trovare concretezza. Ranieri gli cambia corsia in corso d’opera per dare fastidio a Criscito e lui finisce per sbattergli contro. Clamoroso l’errore a porta vuota. (Dal 74 Candreva 6 - Impegna Perin, anche se non con un tiro imparabile. A sinistra punge meno).

Ramirez 5,5 - Entra in partita soprattutto per le scintille con Biraschi. Alla gara 102 in blucerchiato, non brilla se non per pochi e fugaci attimi. (Dal 65’ Verre 5,5 - Prova a sveltire il gioco ormai spento dei suoi, senza riuscirci più di tanto).

Quagliarella 6 - Tanta fatica. Sbatte sulla difesa avversaria, prova a girare alla larga per cercare spazi in cui incunearsi. Forse non è più quel giocatore lì, Ranieri lo cambia per avere più freschezza. (Dal 65’ Keita 6,5 - Pronti via, un gran tiro respinto da Perin. Porta quel che il tecnico cercava, non il gol che voleva).

Ranieri 6 - Squadra che vince non si cambia. E squadra che pareggia? Quarto risultato utile consecutivo, manca però l’appuntamento col successo nel derby. Ci ha provato, comunque: cambia tutto il settore offensivo, senza ottenerne i risultati sperati. La sua Samp è molto solida: c’è da capire se si può mettere una ciliegina su questa torta.