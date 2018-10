Le pagelle della Sampdoria - Magie Saponara e Quagliarella. Difesa male

Milan-Sampdoria 3-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Tre gol sul groppone, ma onestamente può poco.

Bereszynski 5 - Contiene bene Laxalt ma il gol di Cutrone ce l'ha sulla coscienza.

Tonelli 5.5 - Higuain e Cutrone lo fanno soffrire e riescono nello stretto a confezionare il 2-2.

Andersen 6 - Il migliore del reparto. Sbaglia poco, ha personalità. E un bel futuro davanti.

Murru 5.5 - Gioca poco ma il gol del vantaggio rossonero arriva dalle sue parti: Calabria spinge, Suso riesce a crossare. (dal 28' Sala 5 - Non è un terzino sinistro. Lo si è capito piuttosto bene stasera. Suso lo fa ammattire)

Linetty 6 - Si fa ammonire dopo 24 minuti ma non si nega alla lotta al centro e nemmeno a qualche inserimento.

Ekdal 6 - Ordinato nel dirigere il traffico in mezzo al campo.

Praet 6 - Barlumi di buona qualità ma può fare di più.

Saponara 7 - Torna titolare dopo quasi due mesi è come se giocasse nella Samp da una vita. Perfettamente a suo agio tra le linee, segna un gran gol e fa segnare Quagliarella. Se il fisico non lo tradisce può essere un gran colpo per i blucerchiati. (dal 76' Caprari sv).

Quagliarella 7 - Segna il suo 130° gol in Serie A con una prodezza delle sue. E prima ancora manda in rete Quagliarella. Ispirato.

Defrel 5.5 - In ombra rispetto a Quagliarella e Saponara, svaria sul fronte offensivo rendendosi però poco efficace. (dal 62' Kownacki 5 - Non incide).