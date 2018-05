Le pagelle della Sampdoria - Male Bereszynski, attacco assente

Risultato finale: Sassuolo-Sampdoria 1-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viviano 5.5 - Compie un paio di buoni interventi, ma sul gol poteva fare qualcosa di più. Sul primo palo deve fare più attenzione.

Bereszynski 5 - Lascia troppo spazio sulla corsia sinistra e non chiude mai gli inserimenti di Duncan. Partita da dimenticare.

Silvestre 6 - Uno dei migliori della rosa, tiene bene le incursioni dei padroni di casa. Bene anche sui palloni alti.

Andersen 5.5 - Troppe sbavature, non riesce mai a trattenere le giocate di Politano. Spreca anche in fase di impostazione.

Sala 5.5 - Samp in difficoltà anche in questa corsia, non riesce quasi mai a bloccare le folate dei propri avversari.

Barreto 6 - Buona partita, gestisce bene il pallone. Manca un po’ negli inserimenti, Giampaolo gli concede solo un tempo. (Dal 46' Ramirez 6 - Dà una scossa alla squadra, ma spesso predica nel deserto).

Torreira 6 - Gioca diversi palloni, ma non trova mai l'imbucata giusta. Spesso si ritrova senza supporto e non sa a chi dare la palla.

Linetty 5.5 - Mancano i suoi inserimenti, non riesce quasi mai a creare superiorità in area di rigore.

Praet 5.5 - Non una delle sue migliori partite, soffre troppo la pressione e non entra mai in partita. (Dall' 85’ Stijepovic s.v.).

Quagliarella 5.5 - Non esprime un buon calcio, si muove a fatica anche per via dei guai fisici. Nessuna occasione da gol, partita sotto la sufficienza. (Dal 66' Caprari 5.5 - Gira a vuoto, gioca pochissimi palloni).

Kownacki 5 - Non riesce mai a trovare la giocata, spesso non tiene palla. Galleggia molto tra le linee, ma non trova mai la posizione.