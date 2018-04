Le pagelle della Sampdoria - Male la difesa, Zapata ci prova

Risultato finale: Juventus-Sampdoria 3-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Viviano 5.5 - Subisce tre gol, ma può farci davvero poco. Qualche indecisione sui palloni alti, dove compie un paio di sbavatura.

Sala 5 - Douglas Costa lo fa diventare matto, non riesce mai a limitarlo. Pensa più alla fase difensiva, ha troppo timore delle giocate degli esterni bianconeri.

Ferrari 5 - Fermare una prima punta come Mandzukic non è semplice, soffre moltissimo anche gli inserimenti dei centrocampisti.

Silvestre 5.5 - Qualche buon intervento di testa, ma poi non riesce quasi mai a limitare le verticalizzazione dei padroni di casa.

Regini 5 - Sulle corsie la Juventus vince la partita e soffre come il compagno di reparto. Lascia troppo spazio, quando Costa cambia fascia va spesso in difficoltà.

Barreto 6 - Uno dei migliori dei suoi, molto attento sui cross che spiovono sul primo palo. Recupera un paio di palloni in zona pericolosa. (Dall’82’ Verre s.v.).

Torreira 6 - Gestisce molto bene il possesso del pallone, soprattutto nel primo tempo. Gli manca lo spunto, ma con la difesa schierata i suoi attaccanti non fanno molto movimento.

Praet 5.5 - Qualche errore di troppo in impostazione, soffre anche quando la Juve aumenta il forcing. Manca in inserimento.

Ramírez 5 - Si divora un gol praticamente fatto. Quella era una buona occasione per pareggiare i conti, per il resto del match si inventa poco e nulla. (Dal 62’ Caprari 5.5 - Tocca pochi palloni, non si vede quasi mai in attacco).

Quagliarella 5.5 - Non sfrutta una buona occasione nel primo tempo, poi si perde un po' troppo tra le maglie bianconere. (Dal 46’ Kownacki 6 - Buon impatto sulla gara, recupera subito un buon pallone in attacco. Fa ottimi movimenti senza palla).

Zapata 6 - Il colombiano è l'unico che ci prova fino alla fine, ma trova davanti a sé un ottimo Buffon. Quando tiene palla è immarcabile.