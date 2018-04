Le pagelle della Sampdoria - Praet il migliore, Silvestre sempre efficace

Risultato finale: Sampdoria-Genoa 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Viviano 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa dagli attaccanti del Genoa, non si sporca i guanti e si gode il derby da una posizione privilegiata.

Bereszynski 5,5 - Per buona parte di gara si limita ad un buon lavoro di contenimento, con il passare dei minuti viene messo in difficoltà dalla velocità di Laxalt. (Dal 52' Sala 6 - Sicuramente più propositivo del compagno sostituito, spinge forte sulla corsia destra nel finale).

Silvestre 6,5 - Comanda il reparto arretrato della Sampdoria con ordine ed efficacia, chiude prima su un tiro a botta sicura di Lapadula poi chiude tutti gli spazi per l'ex attaccante del Milan.

Ferrari 6 - Sui palloni alti ha pochi rivali in questa sfida, non si fai mai cogliere impreparato dagli avanti del Genoa.

Murru sv - Il suo sfortunato derby della Lanterna dopo soli undici minuti, si ferma per un problema fisico ed è costretto al cambio. (Dal 11' Regini 6 - Si presenta con un errore che stava per spinare la strada a Lapadula, si riscatta nella ripresa).

Linetty 6 - Svolge il lavoro sporco in mezzo al campo andando a rincorrere i portatori di palla avversari, non viene servito sul finire di primo tempo quando si ritrova tutto solo in area di rigore.

Torreira 6,5 - La pressione della Sampdoria aumenta quando sale in cattedra l'uruguayano, il centrocampista ex Pescara non sbaglia un pallone in mezzo al campo e rischia di andare in rete con un destro dal limite.

Praet 6,5 - Conferma gli ottimi passi in avanti della gara di Bergamo contro l'Atalanta, riesce a mettere da parte la qualità per non risparmiarsi a centrocampo per la grande lotta con gli avversari.

Caprari 6,5 - L'ex Pescara arretra il suo raggio d'azione e non delude, difficile battagliare con questa retroguardia del Genoa ma è uno dei pochi a rendersi pericoloso. (Dal 81' Ramirez sv).

Quagliarella 5,5 - Si prende qualche pausa di troppo senza riuscire mai a rendersi pericoloso, sul finale di primo tempo calcia verso la porta senza servire Linetty tutto solo in area di rigore.

Zapata 6 - Non calcia mai verso la porta di Perin ma lavora tanto per aprire spazi per i compagni, tanti duelli di fisico con i difensori del Genoa.