Le pagelle della Sampdoria - Quaglia come Sheva, prima gioia Praet

Sampdoria-Cagliari 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Viviano 6 - Compie una gran parata su Farias, nella prima palla gol del Cagliari dopo oltre mezzora. Esente da colpe sulla rete di Pavoletti.

Bereszynski 7 - Suo l'assist per la rete di Kownacki dopo una bella cavalcata sulla destra. In fase difensiva è molto bravo, chiude sempre le diagonali, anche quelle lunghe.

Silvestre 6 - Ordinaria amministrazione, interviene spesso in anticipo. Belli i vari duelli aerei con Pavoletti.

Andersen 6 - E' giovane, per Giampaolo è già il nuovo Skriniar. Anche oggi gioca bene, con la calma di un veterano.

Sala 5,5 - Viene adattato da terzino sinistro, lui che è tutto destro. Va in difficoltà proprio col piede, non usa mai il mancino e questo non gli permette di raggiungere la sufficienza piena.

Barreto 6 - Garanzia di qualità e quantità in mediana, ormai è una certezza. Ha la giusta personalità e non va mai in affanno, partecipando anche alla bellissima azione del gol di Quagliarella. Dall'80' Verre s.v.

Torreira 6,5 - Quando ha lui il pallone, è come metterlo in banca. Principale fonte di gioco della Samp, non la perde mai, anche perché Lopez non dice ai suoi di marcarlo ad uomo. Dall'88' Capezzi s.v.

Linetty 6,5 - Un assist a referto, confeziona un cioccolatino per Quagliarella. Sempre ottime le sue imbucate, così come i suoi inserimenti.

Praet 7 - Gran lavoro senza palla su Cigarini nel primo tempo, non gli permette di giocare. Ma la notizia è la prima rete in Serie A: un gran bel gol, con tanto di dribbling-meraviglia su Ceppitelli. La prima volta non si scorda mai.

Kownacki 7 - Titolare per le contemporanee assenze di Caprari e Zapata, il giovane attaccante mostra un bel potenziale. Sempre al centro dell'azione, combina bene con i compagni e trova il suo terzo gol stagionale con un bel taglio sul primo palo.

Quagliarella 7 - Lavoro di sponda perfetto, ma non solo. Festeggia al meglio le 400 presenze in Serie A, realizzando il suo 127esimo gol in carriera nel nostro campionato. Raggiunge così Shevchenko, uno che di gol s'intendeva eccome. Numeri strabilianti. Dal 47' Ramirez 6,5 - Non entra benissimo, sbaglia qualcosa. Ma poi prende le misure e trova la rete che chiude la partita con una bella staffilata.