Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella e Defrel super. Audero inciampa

Sampdoria-SPAL 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 5.5 - Ha sulla coscienza il gol di Paloschi. Salva su Petagna.

Bereszynski 5.5 - Soffre Costa, limita i danni ma non lo si vede mai in fase di spinta. Concorso di colpa con Tonelli sul gol di Paloschi.

Tonelli 5.5- Paloschi e Petagna si rivelano avversari tosti, lui ci mette l'esperienza.

Andersen 6.5- Difensore di grande prospettiva, protagonista di chiusure da applausi.

Murru 5.5 - Soffre troppo uno scatenato Lazzari anche se si riscatta parzialmente con qualche chiusura nel finale.

Linetty 7 - Giampaolo gli dà fiducia dal 1' e risponde con un gol da mezz'ala di qualità, rimettendo in parità una partita che si stava mettendo male. (dall'83' Jankto sv).

Ekdal 6.5 - Gioca con ordine una gran quantità di palloni, cuce il gioco con precisione. Giampaolo ha trovato un interprete convincente per il dopo-Torreira.

Barreto 6.5 - Quantità e buoni inserimenti. Sfiora il vantaggio, dà il via all'azione del 2-1.

Praet 6.5 - Gli manca il tocco decisivo ma ogni volta che ha la palla al piede è un pericolo costante, costringendo gli avversari alle cattive maniere.

Quagliarella 7.5 - Cerca il gol a lungo, non lo trova. Poco male, il suo contributo è decisivo: suoi i due assist che ribaltano la partita, splendido in occasione del pari di Linetty. (dal 76' Kownacki sv).

Defrel 7.5 - Nemmeno tre minuti di gioco e consegna a Barreto uno splendido assist. Ci riprova e dà il la allo spettacolare gol del pareggio. Infine si fa trovare pronto nella ripresa ribaltando la partita: quinto centro in sette partite. Rinato. (dal 65' Caprari 6 - Riprende confidenza col terreno di gioco).