Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella eterno, Colley confuso

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 - 3' Milikm 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' Gabbiadini rig., 83' Demme, 98' Mertens.

Audero 5.5 - L'uscita della disperazione gli costa un gol da oltre 30 metri. La partita era già compromessa, però.

Thorsby 6 - Veloce e generoso, si fa notare per qualche buona chiusura anche se il ruolo di terzino non è il suo e in occasione del primo gol lascia il fianco a Zielinski.

Tonelli 6 - Nonostante i quattro gol subiti non ha colpe e, anzi, gioca motivato contro la sua ex squadra mettendosi in mostra con alcuni interventi convincenti.

Colley 5 - Perde dopo tre minuti Milik che apre la partita. Il polacco rischia di segnare nuovamente prima dell'intervallo. Dà poca sicurezza ed è anche sfortunato, come in occasione del 2-3.

Augello 6 - Partita come si usa dire "diligente". Tiene d'occhio Callejon e tutto sommato riesce anche a limitarne la pericolosità.

Ramirez 6.5 - Ha i colpi del fuoriclasse, come la chilena che entra in rete ma viene cancellata dal VAR. Quando la Samp prende fiducia crea il panico fra gli avversari, centrando anche un palo. (Dal 68' Maroni 5.5 - Entra senza incidere).

Ekdal 6 - Soffre inizialmente l'avvio del Napoli. Contribuisce alla rimonta sampdoriana imbeccando perfettamente Quagliarella in occasione dell'1-2.

Linetty 5 - Perde dopo pochi minuti Elmas in occasione dello 0-2. Errore grave, a cui non pone rimedio giocando una partita generosa ma poco altro.

Jankto 6.5 - Mostra buoni colpi e alcuni suggerimenti sono notevoli. Giocatore che si sta rivelando importante per Ranieri. (Dall'80' Vieira sv).

Gabbiadini 6.5 - Assistman, sponda per i compagni di squadra, freddo realizzatore dal dischetto. Gioca con grande generosità.

Quagliarella 7 - Il gol che riapre la partita è un capolavoro a cui in questi anni ci ha abituato. Si procura anche un calcio di rigore. La sua uscita di scena si rivela decisiva in negativo per la Samp. (Dal 75' Bonazzoli sv).