Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella immortale, Saponara ispirato

Sampdoria-Udinese 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Praticamente mai chiamato in causa nel primo tempo. Le cose non cambiano nella ripresa.

Bereszynski 6 - Un buon rientro per il polacco, cresce con il passare dei minuti.

Colley 7 - Usa il fisico per contrastare un colosso come Okaka, soffre un po' sulle palle alte ma non va mai in difficoltà.

Andersen 6,5 - Altra grande prestazione in difesa. Gara attenta senza sbavatura, praticamente perfetto.

Murru 6 - Sua la conclusione dalla quale arriva il secondo rigore per i blucerchiati. (Dal 77' Tavares S.V)

Praet 6 - Fatica un po' nel primo tempo, migliora decisamente nella ripresa.

Ekdal 6,5 - Ci mette il fisico in mezzo al campo, insieme all'esperienza.

Linetty 7 - Aiuta in fase di non possesso, ma quando c'è da spingere lo fa nel migliore dei modi. Sfrutta l'assist perfetto di Saponara e di fatto chiude la gara.

Saponara 7 - Disegna calcio, una prestazione da incorniciare. L'assist per Linetty è una perla da vedere e rivedere.

Quagliarella 8,5 - L'ultimo immortale, come lo aveva definito Giampaolo nei giorni scorsi. A segno per undici giornate di fila, un record che apparteneva ad un certo Gabriel Omar Batistuta. Non contento, segna anche il secondo rigore e di fatto mette le gara in ghiaccio. Dà il via all'azione del terzo gol, serve Gabbiadini per il poker. Infinito. (Dall'85' Kownacki S.V)

Defrel 6 - Forse l'unica nota leggermente negativa della Samp. Davanti è un po' spento, ma ha il merito di conquistare il rigore che di fatto sblocca la gara. (Dal 76' Gabbiadini 6.5 - Al primo pallone toccato trova il suo primo gol in questa nuova avventura in blucerchiato. Bentornato.)