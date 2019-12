Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella sbaglia, Gabbiadini sfortunato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Non può nulla sul colpo di testa imperioso di Kucka. Per il resto non viene impegnato molto dai Ducali.

Thorsby 5,5 - Confermato nell'undici titolare, anche questa volta non ripaga la fiducia di Ranieri. Molto insicuro, soprattutto nelle palle alte.

Colley 6 - Salva i suoi ad inizio ripresa quando mura la conclusione di Gervinho. Nel finale ha sui piedi la palla per pareggiare, ma viene fermato da un ottimo Sepe.

Ferrari 5,5 - Sbaglia qualcosa di troppo, fatica molto contro la fisicità di Cornelius e la velocità di Gervinho.

Murru 6 - Fa buona guarda dalla sua parte. Menzione di merito, perché dalla sua parte c'era Kulusevski, uno dei giocatori più in forma di questo campionato.

Ekdal 5 - Si vede poco quando c'è da spingere, ancora meno quando c'è da recuperare.

Vieira 5,5 - Nel primo tempo ha una grande occasione per pareggiare i conti, ma non riesce ad angolare il pallone favorendo l'intervento di Spe.(Dal 60' Linetty 5,5 - Non si vede molta differenza con il suo ingresso in campo.)

Jankto 5 - Entra in area prima della conclusione dal dischetto di Quagliarella. In questo modo rende vano il suo assist per l'attaccante blucerchiato. Gol annullato e punizione per il Parma. (Dal 80' Caprari S.V)

Ramírez 5 - Non era al meglio della condizione fisica è si è visto. Un assist, molto bello, per Vieira nel primo tempo poi il nulla. Decisamente troppo poco.(Dal 60' Leris 5,5 - Non riesce a dare il giusto contributo quando viene chiamato in causa. )

Quagliarella 5 - Per tutta la partita viene costantemente fermato da Iacoponi. Al primo, vero, movimento da attaccante, guadagna un calcio di rigore ma conferma la giornata no sbagliando la conclusione dagli 11 metri.

Gabbiadini 5,5 - Si vede poco davanti, anche perché non arrivano troppi palloni giocabili. È anche sfortunato, fermato dalla traversa sul calcio di punizione.