Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella, serata no. Si salva Gabbiadini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Non può niente sulle due reti di Belotti. Ci mette i guantoni ed evita così un risultato ancora più pesante.

Bereszynski 5 - Nel primo tempo soffre le sortite offensive di Ansaldi, con l'argentino che riesce a mettere in mezzo diversi cross interessanti. La musica non cambia nella ripresa, anzi, se possibile le cose peggiorano, visto che il polacco si becca un giallo dopo l'ennesima giocata dell'esterno del Torino.

Andersen 5 - Colpevole in occasione del raddoppio di Belotti, quando non riesce ad allontanare il cross teso di Ansaldi, regalando di fatto il pallone all'attaccante del Torino

Colley 6 - Costretto ad uscire poco prima della fine del primo tempo. Un vero peccato, perché fino al momento del cambio aveva retto bene contro l'attacco granata. (Dal 39' Tonelli 6 - Entra bene in partita, non fa rimpiangere il compagno di squadra. )

Murru 5 - Serata complicata, dalla sua parte De Silvestri fa quello che vuole.

Praet 5,5 - Si accende a sprazzi, ma quando lo fa non riesce a rendersi pericoloso.

Vieira 5 - Spaesato in mezzo al campo. Dovrebbe essere lui a dettare i tempi di gioco, viene annullato dalla mediana granata.

Linetty 5 - Per quasi 70 minuti il centrocampo della Samp viene annullato dal Torino. Serata davvero complicata anche per il polacco. (Dal 73' Jankto S.V - )

Ramírez 5,5 - Si fa vedere solo qualche minuto prima della sostituzione con un bel tiro che trova l'attenta risposta di Sirigu (Dal 60' Defrel 6,5 - Il suo ingresso in campo cambia la partita. Prima sfiora il gol, poi serve a Gabbiadini il pallone dal quale nasce la rete, inutile ai fini del risultato, della Samp )

Gabbiadini 6,5 - Assente nel primo tempo, suona la carica per i suoi nella ripresa. Ci prova ad inizio secondo tempo, ma trova pronto Sirigu. Nel prova a riaprire i giochi con un bel gol dalla distanza.

Quagliarella 5 - Serata no per l'eterno attaccante blucerchiato. Perde il duello con Nkoulou e non riesce mai a rendersi pericoloso.