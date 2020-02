Le pagelle della Sampdoria - Ramirez show. Erroraccio di Colley

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 6 - Quasi mai chiamato in causa, sul gol viene colto in controtempo dall'errore di Colley e dal mancino chiuso di Verdi.

Bereszynski 6,5 - Spinge bene, quando ha campo. Il rigore che porta al rosso di Izzo e che chiude la partita nasce da una sua bella iniziativa sulla destra.

Tonelli 6 - Alcune chiusure importanti in fase difensiva. Il Torino è raramente pericoloso anche grazie alle sue letture difensive.

Colley 5 - Nel primo tempo è attento e bravo nelle chiusure, sempre tempestive. Poi nella ripresa il tracollo, con quell'errore sulla rete di verdi che pregiudica la sua prestazione e quella della Samp.

Murru 6,5 - Nel primo tempo qualche errore ma pure diverse chiusure interessanti. Costringe De Silvestri a giocare basso e spinge quando vede qualche metro disponibile.

Linetty 6 - Partita di sacrificio in mezzo al campo. Lui non si fa problemi e si mette a sgomitare con gli avversari, uscendo spesso vincitore.

Ekdal 6 - Partita diligente dal punto di vista tattico, si fa trovare sempre al posto giusto. E proprio i suoi posizionamenti danno equilibrio alla squadra.

Thorsby 5 - Tanti, troppi errori col pallone fra i piedi. Corre e non si risparmia, mettendo la sua fisicità al servizio della squadra. Ma come detto sbaglia diversi tocchi decisivi (dal 68' Jankto 6 - Entra lui e la partita della Sampdoria cambia. Non entra direttamente nelle 3 reti dei suoi, ma dà comunque il proprio contributo).

Ramirez 7,5 - E' il più pericoloso nell'arco dell'intera partita. La rete del pareggio, su punizione, è un gioiello di rara bellezza. Si ripete pochi minuti dopo sfruttando una disattenzione della difesa granata (dall'86' Bertolacci sv).

Gabbiadini 5,5 Svaria sul fronte offensivo e cerca di inventare soprattutto nei momenti in cui la gara sembra bloccata. Ma si rende raramente pericoloso.

Quagliarella 7 - Partita concreta, quella del capitano blucerchiato. Si vede poco nello sviluppo dell'azione, ma nei momenti decisivi c'è. Come in occasione del rigore trasformato o dell'assist a Ramirez per il secondo gol blucerchiato (dall 90' La Gumina sv).