Le pagelle della Sampdoria - Si salva solo Audero. Gabbiadini bocciato

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Audero 6,5: Impreciso sui rinvii nel primo tempo compie due begli interventi su Chiesa. Non può nulla sul vantaggio segnato da Pezzella. Compie almeno 3-4 parate clamorose che permettono alla Samp di restare in partita fino all'ultimo minuto.

Bereszynski 5: Chiesa e Ribery sono solo due dei giocatori che entrano in area come coltello nel burro. Se contro il Toro la difesa a 3 aveva funzionato, non si può dire lo stesso per questa sera.

Murillo 5: Dopo un primo tempo di sofferenza con Ribery che gli passa da tutte le parti costringendolo all'intervento da giallo, la sua ripresa inizia malissimo con il secondo giallo (severo) per intervento su Castrovilli.

Colley 5: Come i compagni di reparto, anche lui rischia spesso l'imbarcata centrale. Distratto e impreciso, Di Francesco dovrà rivedere più di qualcosa nella sua retroguardia.

Depaoli 5: Prestazion in calo come tutto il resto della squadra. Dalbert lo infila spesso e volentieri e in avanti non si vede mai.

Vieira 5,5: Nel primo tempo è uno dei più propositivi e per questo non risulta tra i peggiori. Col passare dei minuti cala e anche nel momento in cui sembra aprirsi uno spiraglio si fa infilare per vie centrali dai centrocampisti viola.

Ekdal 5: Che non molli mai è risaputo ma stasera lascia molto a desiderare come del resto tutti i suoi compagni. La mediana è in mano alla Fiorentina ed è anche colpa sua.

Murru 5: Si fa anticipare malamente sul gol dell'1-0 segnato da Pezzella. Prestazione incolore in entrambe le fasi di gioco.

Ramirez 4,5: Come Gabbiadini si vede pochissimo e Di Francesco non lo perdona lasciandolo fuori dall'inizio della ripresa per cercare altre soluzioni offensive. (Dal 45' Bonazzoli 6,5: Ha il merito di segnare sull'unica vera palla che gli capita a tiro. Riapre i giochi ma solo momentaneamente).

Caprari 5: Meglio rispetto ai due compagni di reparto ma praticamente solo per l'occasione che al 2' del primo tempo mette i brividi al Franchi ed esalta Dragowski. (Dal 20' st Chabot 5,5: Dalla sua parte Chiesa si diverte a scherzare prima di uscire nel finale. Entra per dare una mano ma difficilmente ci ricorderemo della sua prestazione).

Gabbiadini 4,5: Passa dal gol vittoria contro il Torino a una prestazione fantasma contro la Fiorentina. Un tempo da dimenticare con Di Francesco che lo lascia negli spogliatoi bocciandolo senza appelli. (dal 45' Rigoni 6: Prova a dare subito la scossa ai suoi con un tiro da fuori che colpisce la traversa, poi sparisce nei meandri del campo del Franchi).