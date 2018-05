Le pagelle della Sampdoria - Torreira stecca, i centrali si salvano

Sampdoria-Napoli 0-2

Belec 6,5 - Debutto lodevole per l'ex Benevento, arrivato nel mercato di gennaio. Costretto a giocare per l'infortunio rimediato nel riscaldamento da Viviano, comincia con una parata che non dà tantissima sicurezza, ma poi si riprende benissimo: gran parata su Albiol nel primo tempo, vero e proprio miracolo su Insigne nella ripresa. Esente da colpe sui due gol.

Bereszynski 5,5 - Veloce e fisico, nel primo tempo regge benissimo. Perde un po' le misure per un tratto della ripresa.

Andersen 6 - Intercetta tanti palloni, occupando quasi sempre bene l'area di rigore. Il potenziale c'è, non sfigura di fronte ad uno dei migliori attacchi della Serie A.

Ferrari 6 - Inizia con qualche errore di disimpegno, ma poi si riprende sempre meglio. Colpisce una traversa nel primo tempo sugli sviluppi di un angolo, importante il suo apporto aereo anche in fase difensiva.

Regini 5,5 - Primo tempo praticamente senza giocare, qualche imprecisione soprattutto nella ripresa, quando il Napoli comincia a giocare anche sul suo lato. Dall'82' Strinic s.v.

Linetty 6 - Se la cava tutto sommato bene. Recupera qualche buon pallone, si rende anche pericoloso con un paio di incursioni. Sufficiente.

Torreira 5 - Perde il duello con il centrocampo che potrebbe vedere lui in regia il prossimo anno. Tocca pochi palloni, qualcuno lo perde pure e non è da lui. Stecca.

Praet 5,5 - Si sacrifica spesso in fase di contenimento, non quella in cui s'esprime meglio. In fase offensiva, invece, si vede poco.

Ramirez 5 - In campo si vede soltanto sporadicamente: un tocco positivo nel primo tempo e le scintille con Hamsik nel finale. Poi nient'altro.

Caprari 5,5 - Si muove tanto là davanti, prova a creare qualcosa ma non riesce ad incidere più di tanto. Dal 70' Zapata 5,5 - Cinque minuti in campo, toccando davvero pochi palloni.

Kownacki 5,5 - Annullato dai centrali del Napoli, mostra comunque un buon potenziale. Sprazzi di talento con qualche giocata singola. Dall'87' Alvarez s.v.