Le pagelle della Spagna - Fabian a tuttocampo, Busquets oscurato. De Gea si riscatta

De Gea 6,5 - Tre parate nei primi venti minuti, inizio impegnativo per il portiere del Manchester United. Dopo gli ultimi errori, però, si riscatta con una grande prestazione con la nazionale. Sul gol non ha nessuna colpa, per il resto salva più volte i suoi per l'intera durata del match.

Carvajal 5 - Commette troppi errori in fase difensiva, favorendo spesso il contropiede della Germania. Non è in condizione.

Ramos 5,5 - Si gira troppo facilmente in occasione del gol di Werner. Per il resto la solita prova solida.

Pau Torres 5 - Va a vuoto sul dribbling di Werner più di una volta, mostrando inesperienza. Non è buona la prima del centrale del Villarreal.

Gayà 6,5 - Crea un buon asse con Ferran Torres, complice anche l'intesa affinata al Valencia. Determinato anche in difesa, lotta su ogni pallone. Trova nel finale la rete del pareggio girando in rete una sponda di Rodrigo.

Fabian Ruiz 6 - Fa tante cose nel centrocampo della Spagna, spesso bene. Attacca e difende, non sente la pressione e, anche quando qualche volta sbaglia, si danna per rimediare. Ad oggi risulta fondamentale per questa nazionale. Dall'80' Oscar Rodriguez s.v.

Busquets 4,5 - Perde più di un pallone e pare risentire del ruolo di comprimario assegnatogli da Luis Enrique. Lento e macchinoso quando c'è da impostare, viene oscurato dal centrocampo della Germania. E anche da un compagno di squadra che, di contro, brilla come Thiago Alcantara. Dal 57' Merino 5,5 - Meglio del predecessore, ma meno determinante nella manovra.

Thiago Alcantara 6,5 - Il mirino nei piedi, il Brasile e quel gioco spumeggiante nella testa. Non sbaglia un pallone col suo destro prelibato.

Jesus Navas 6 - Dopo una stagione da terzino, al Siviglia, con la maglia della Spagna torna a fare l'ala destra e lo fa 'alla Callejon', svolgendo un ruolo importante da equilibratore in fase difensiva. Dal suo lato non arrivano grandi pericoli infatti. Meno incisivo davanti. Dal 46' Ansu Fati 6 - Entra con la verve giusta e dà freschezza al reparto offensivo. Si sacrifica anche in difesa.

Rodrigo 5 - Impalpabile e sprecone, ha almeno un paio di palle buone e non riesce a sfruttarle. Nel finale trova l'assist vincente per l'1-1 di Gayà.

Ferran Torres 6 - Gioca su entrambe le fasce e mostra di avere effervescenza, dinamismo, energia. Prestazione in crescendo, meglio nella ripresa che nel primo tempo.