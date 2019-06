Le pagelle della Spagna U21 - Ceballos d'altra categoria. Simon ha colpe

© foto di www.imagephotoagency.it

Unai Simon 5 - Il primo gol di Chiesa lo porta soprattutto lui sulla coscienza: anticipa l'uscita e viene beffato da un tiro-cross dell'azzurro. Per il resto, non perde l'attenzione.

Aguirregabiria 5 - Sulla sua fascia c'è una furia, Chiesa, e lui non riesce a contenerla. Serata complicata: sul primo gol dell'Italia si fa bruciare dall'avversario.

Vallejo 5,5 - A volte è troppo lento e macchinoso, ha qualche difficoltà nella costruzione.

Meré 6 - Quando l'Italia crossa, spesso è lui a togliere le castagne dal fuoco alle Furie Rosse. Costruisce sicuramente meglio del compagno di reparto.

Aaron Martin 6 - Spinge molto e bene, in fase difensiva invece non ha tanto lavoro perché l'Italia predilige l'altra corsia.

Zubeldia 5 - L'unico dei centrocampisti a restare basso, eppure è fuori dalla manovra. Nella ripresa perde qualche pallone di troppo e viene sostituito. Dal 67' Fornals 6 - Non entra male, si fa dare spesso il pallone e prova a creare qualcosa. Ma non basta.

Soler 5,5 - Combina con Ceballos, ma a parte un tiro da fuori non crea chissà che. Ingenuità nel finale: spinge Pellegrini in area e causa il rigore che chiude i giochi.

Ceballos 7 - Malgrado il k.o., dimostra di essere giocatore di un'altra categoria. Svaria su tutto il fronte offensivo, col pallone fa quello che vuole. Anche un gol-capolavoro: dribbling e siluro da fuori che non dà scampo a Meret.

Fabian 6,5 - Non sbaglia neanche un passaggio, viene spesso incontro al pallone nella gestione del possesso. Ripulisce diversi passaggi sporchi e, quando può, ci prova col mancino, senza successo. Dal 46' Merino 5,5 - In ballottaggio alla vigilia, parte dalla panchina e quando tocca a lui non incide più di tanto.

Oyarzabal 5 - Fresco di primo gol in nazionale maggiore, ci si aspettava tanto dal suo talento. Invece stasera non entra mai in partita. Dall'85' Rafa Mir s.v.

Mayoral 5 - Un paio di sponde e null'altro. Impalpabile l'attaccante del Real Madrid, che non calcia praticamente mai in porta.