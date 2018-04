Le pagelle della SPAL – Bene Lazzari, Felipe sbaglia tutto

Risultato finale: SPAL-Roma 0-3.

© foto di Federico Gaetano

Meret 6.5 - Subisce tre gol, ma ne poteva subire molti di più. Si inventa un paio di miracoli, sempre attento. Compie due ottimi interventi. (Dall'80’ Gomis s.v.).

Cionek 5.5 - Soffre troppo le accelerazioni di El Shaarawy, non riesce quasi mai ad anticipare le giocate del numero 92.

Vicari 5 - Un paio di errori, poi l’autogol decisivo che sblocca il match. Poi esce per via di un infortunio. (Dal 40' Grassi 5 - Non entra bene in campo, sbaglia diversi movimenti).

Felipe 4.5 - Non riesce mai a gestire Schick e gli inserimenti dei centrocampisti. E compie un paio di errori grossolani.

Lazzari 6 - Uno dei migliori dei suoi, spinge molto e non si ferma mai. Un moto perpetuo, fa entrambe le fasi.

Kurtic 5 - Un paio di buone giocate nel primo tempo, poi si abbassa troppo e non riesce più a creare pericoli.

Luiz 5.5 - L’atteggiamento è quello giusto, nei primi trenta minuti non lascia spazi e pressa altissimo. Poi non trova più lo spunto.

Schiattarella 5 - Troppi errori, soprattutto nei momenti di break. Spesso statico, la Roma non lo fa mai giocare. (Dal 46' Simic 5.5 - Entra bene in campo, poi però i movimenti e gli inserimenti dei capitolini gli creano problemi).

Mattiello 5.5 - Pensa più a difendere che ad attaccare. Bene nell’atteggiamento, ma conclude pochissimo.

Antenucci 6 - Non molla mai, è sempre propositivo. Si inventa un paio di giocate, sfiora il gol ma Alisson gli dice di no.

Paloschi 5.5 - Si sacrifica moltissimo, ma davanti si fa vedere una sola volta. Il diagonale è bellissimo, ma il portiere brasiliano si inventa un mezzo miracolo.