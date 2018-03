Le pagelle della SPAL – Lazzari e Meret decisivi, male Felipe

Risultato finale: Genoa-SPAL 1-1.

Meret 6.5 - Imperdonabile il primo fallo, poi para un rigore importantissimo e salva il punteggio in un paio di occasioni.

Cionek 6.5 - Sempre attento, non si fa mai sorprendere. Riesce comunque a fermare un avversario veloce come Laxalt.

Vicari 6 - Subisce un cartellino rosso un po’ troppo severo, gioca comunque 30’ ad un buon livello.

Felipe 5 - Uno dei peggiori in campo, sbaglia troppe giocate. Suo il passaggio che ha portato al secondo rigore.

Lazzari 7 - Non si ferma mai, ogni volta prova l’uno contro uno. E torna a segnare con un gol che può essere pesante in chiave salvezza.

Everton 6.5 - Non molla mai, è sempre presente su ogni pallone. E in dieci fa una prestazione davvero maiuscola.

Schiattarella 6.5 - Prende in mano la squadra e inizia a giocare una gran partita. E mette a segno l’assist decisivo.

Grassi 6.5 - Buonissima partita anche da parte del numero 88, che dà la scossa giusta. Un moto perpetuo, non si ferma mai.

Costa 5 - Non preme molto sull’acceleratore, rischia spesso il passaggio all’indietro. Spesso Lazovic lo tiene in scacco.

Paloschi 5.5 - Non si vede moltissimo negli ultimi sedici metri, ma si sacrifica insieme a tutta la squadra. (Dal 70’ Floccari 6 - Tiene la squadra alta e svolge un buon lavoro).

Antenucci 6.5 - Solito impegno, sfiora in più occasioni il gol. Non molla un centimetro, si sacrifica anche in fase di non possesso. (Dall’83’ Vitale s.v.).