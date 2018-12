Le pagelle della SPAL - Bene Lazzari. Spreca Paloschi, sfortunato Fares

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Napoli-SPAL 1-0

Gomis 6 - Non ha colpe sul gol subito. Nella ripresa è il palo ad aiutarlo quando Mertens con una finta lo mette fuori gioco.

Djourou 5.5 - Dopo undici minuti commette un errore in copertura su Mertens ma, per sua fortuna, il gol al Napoli viene annullato per una posizione di fuorigioco di Insigne. Negli ultimi minuti del primo tempo rimedia un infortunio ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima del duplice fischio. Dal 42esimo Vicari 6 - Entra bene in partita e nella ripresa non commette sbavature evidenti.

Cionek 6.5 - In occasione del gol annullato a Insigne, il suo intervento è fondamentale per neutralizzare la conclusione a botta sicura di Mertens.

Bonifazi 6 - Nel primo tempo è stato il più sicuro nelle chiusure tra i tre centrali di difesa della SPAL. Nella ripresa il Napoli lo mette maggiormente in difficoltà. Dall'83esimo Floccari s.v.

Lazzari 6.5 - Anche oggi al San Paolo ha confermato di essere il giocatore più interessante di questa SPAL. Quando ha spazio per aggredire la trequarti avversaria, può far male a qualsiasi difesa.

Schiattarella 6.5- E' il fulcro del gioco della SPAL, nonché colui che si propone con maggiore continuità quando la squadra deve ripartire.

Valdifiori 6 - Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, in cui stazione davanti alla difesa unicamente per aiutare i centrali, nella ripresa diventa più propositivo e col suo destro molto educato dispensa anche passaggi interessanti.

Kurtic 5.5 - Rispetto agli altri centrocampisti della SPAL si muove di più senza palla, ma è meno nel vivo del gioco.

Fares 5.5 - Corre tanto, ma a differenza di Lazzari è più impreciso. Nel finale sfiora il gol con un colpo di testa che Meret intercetta quasi sulla linea di porta.

Paloschi 5 - Dopo 90 minuti di grande sacrificio ha a disposizione l'occasione per riequilibrare il match ma non riesce a superare Meret.

Antenucci 5.5 - Si occupa quasi esclusivamente di aiutare i centrocampisti in fase di ripartenza, dalle parti di Meret si vede pochissimo.