Le pagelle della SPAL - Berisha non basta. Difesa in affanno

Berisha 7 - Il migliore dei suoi. Compie almeno tre interventi straordinari, ma deve inchinarsi all'incornata vincente di Soriano.

Cionek 5,5 - Non riesce a tenere Sansone, che gli va via in più di una circostanza. Soriano lo anticipa e lo sovrasta nell'occasione decisiva. Rischia il rigore per un mani in area.

Vicari 6,5 - Tiene a galla i suoi con due salvataggi sulla linea, ma non sono sufficienti ad evitare la sconfitta.

Felipe 5 - Travolto dalla furia di Orsolini, l'ex difensore dell'Udinese vive una serata piuttosto difficile, complice anche lo scarso aiuto dei compagni di squadra.

D'Alessandro 5,5 - Pochissimi spunti degni di nota, cerca di dare una mano in copertura ma Sansone è molto ispirato dalle sue parti.

Valoti 5,5 - Soffre un po' la pressione dei centrocampisti di casa e non riesce a creare nessun presupposto pericoloso. (Dal 64' Valdifiori 5,5 - Entra in un momento difficile e non riesce a prendere le misure quando il Bologna preme in cerca del vantaggio).

Missiroli 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo e non sempre ci riesce. Se la cava con la solita grinta e qualche spunto interessante.

Kurtic 6 - Prova ad aiutare i due attaccanti, che spesso restano troppo isolati. Qualche buon inserimento senza palla.

Igor 5,5 - Buon inizio, poi viene travolto da Tomiyasu e Orsolini, che dominano sulla corsia destra. (Dall'83' Tomovic s.v.).

Petagna 5,5 - Partita difficile per il bomber ospite, poco servito e mai capace di rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski.

Di Francesco 6 - Un paio di guizzi in contropiede, mette paura alla retroguardia ospite con la sua velocità. (Dall'81' Floccari 6 - Il suo colpo di testa parato con un guizzo da Skorupski è l'occasione migliore prodotta dalla SPAL in tutta la partita).