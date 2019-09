Le pagelle della SPAL - Berisha super, gli estensi crollano nella ripresa

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

JUVENTUS-SPAL 2-0

(45' Pjanic, 78' Cristiano Ronaldo)

Berisha 8 - Numeri alla mano, la partita di oggi sarebbe potuta tranquillamente finire 4-0. Già strepitoso a fine primo tempo su Ramsey, nella ripresa alza un muro che solo la stoccata aerea di Ronaldo (dopo la botta di Pjanic appena prima dell'intervallo) riesce a perforare. Alcuni interventi sono da applausi a scena aperta.

Tomovic 6 - A volte Ronaldo gli fa girare la testa, ma gioca una partita nel complesso priva di evidenti sbavature e anzi in più di un'occasione riesce persino a limitare il cinque volte Pallone d'Oro.

Vicari 6 - La cosa migliore resta il salvataggio sulla linea a fine primo tempo, anche se a gioco fermo. Tiene la linea difensiva con esperienza, sbaglia poco, pur non avendo un avvversario di riferimento perché la Juve ha due attaccanti a tutto campo e non un centravanti definito.

Igor 5 - Se lasci tanto spazio a Ronaldo, lui ti fa male. Il brasiliano lo fa in occasione del 2-0 e infatti CR7 non lascia passare impunita la morbida marcatura.

Sala 5,5 - Molto bloccato, immaginiamo come da istruzioni del tecnico, non ha un vero e proprio avversario da soffrire. Magari si sarebbe potuto sganciare di più. Buona personalità quando cerca il tiro, da migliorare la mira. (Dal 72' Jankovic 6 - Entra e poco dopo la partita è già finita; gioca 20 minuti, voto di fiducia).

Murgia 5 - Passo indietro rispetto a un buon avvio di campionato, a centrocampo lui e i suoi compagni vedono poco il pallone. Vanifica un contropiede potenzialmente pericoloso. (Da 58' Strefezza 5,5 - Semplici lo butta dentro per attivare una SPAL fin troppo supina a inizio ripresa: stavolta la missione non è riuscita).

Valdifiori 5,5 - Ritrova il suo vecchio mentore degli anni di Empoli e in certi frangenti del primo tempo sembra anche tornare quel giocatore lì. Cala in maniera vistosa, come tutta la SPAL, nella ripresa.

Missiroli 6 - Il migliore dei tre, per continuità e corsa, ma anche per la qualità che prova a metterci.

Reca 5 - Alterna buone cose, soprattutto quando attacca, a errori difficilmente comprensibili in Serie A. Il materiale c'è, deve lavorare.

Petagna 5,5 - Mai servito dai compagni, prova a inventarsi qualcosa dalla distanza e ad alzare la squadra. Pomeriggio complicato, per usare un eufemismo.

Moncini 5 - Semplici lo manda in campo un po' a sorpresa nella partita più difficile dell'anno e i risultati sono così e così. Al cospetto dei giganti della Juve è difficile mettersi in mostra. Merita un'altra occasione. (Dal 76' Paloschi s.v.).