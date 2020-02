Le pagelle della SPAL - Bonifazi non basta. Tomovic-Strefezza, errori gravi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Berisha 6 - Nel primo tempo le conclusioni del Sassuolo sono spesso e volentieri di facile intuizione. Nella ripresa viene spiazzato da Caputo in occasione del calcio di rigore. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Boga

Tomovic 5 - Grave errore da parte del centrale della SPAL, che stende Boga in area con una scivolata senza logica. Un'ingenuità che costa cara, visto che Giacomelli indica subito il dischetto.

Vicari 5,5 - Bene nel primo tempo, cala nettamente nella ripresa, quando il Sassuolo si impadronisce della metà campo avversaria

Bonifazi 6,5 - Si riscatta alla grande dopo due prestazioni decisamente complicate. Trova il gol sfruttando l'ingenuità di Consigli.

Strefezza 5 - Giornata decisamente no per l'esterno della SPAL. A pochi secondi dalla fine perde colpevolmente la marcatura di Boga, con l'attaccante del Sassuolo che di testa batte Berisha e trova la rete della vittoria.

Dabo 5,5 - Solita gara fatta di muscoli e sostanza in mezzo al campo. L'ex Fiorentina rischia tantissimo per una spinta su Locatelli. Qualche minuto più tardi è costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 42' Murgia 6 - Costretto ad entrare a freddo dopo l'infortunio di Dabo, sfiora anche il gol ma trova una grande risposta di Consigli)

Missiroli 5,5 - Non riesce a dettare bene i tempi di gioca. Alla SPAL mancano anche i suoi inserimenti in fase offensiva.

Castro 6 - Gara intensa da parte dell'ex Cagliari, anche se con qualche fallo di troppo. Dalla sua sponda di testa arriva il gol di Bonifazi. (Dal 60' Valoti 5,5 - Non riesce a dare il suo contributo quando viene chiamato in causa)

Reca 5,5 - Si divora una colossale occasione per raddoppiare: un errore che alla fine si è risultato decisivo.

Di Francesco 5,5 - Un paio di sgroppate sulla fascia in contropiede e nulla più.(Dall'85' Valdifiori S.V)

Petagna 5,5 - Il solito colosso davanti. Aiuta la squadra a salire, ma conclude poco, e male, verso la porta avversaria.