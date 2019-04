Le pagelle della SPAL - Bonifazi suona la sveglia, Floccari rinvia la festa

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di www.imagephotoagency.it

SPAL-Juventus 2-1 (49’ Bonifazi, 75’ Floccari; 30’ Kean)

Viviano 6,5 - Non può nulla sulla rete di Kean alla mezzora. Per i fotografi, ma comunque utile, la parata su Nicolussi a metà ripresa.

Cionek 7 - Regge l’impatto di Kean: soprattutto a livello di velocità, non era affatto scontato. Prezioso anche in fase di impostazione.

Vicari 6 - Qualche sbavatura nelle chiusure. Come tutta la squadra, torna in campo con ben altro piglio nella ripresa e si vede.

Bonifazi 7 - Secondo gol in campionato per il giovane tuttora di proprietà del Torino. È lui a svegliare la SPAL, con la rete del pareggio. E dietro non sbaglia nulla.

Lazzari 6,5 - Tra i più propositivi nel primo tempo, cala alla distanza ma ha comunque il merito di costringere Spinazzola a un lavoro prettamente difensivo.

Missiroli 6 - Ha meno spazio per gli inserimenti, ma regge bene. E nel finale la sua esperienza aiuta molto.

Schiattarella 6,5 - All’inizio si adegua al ritmo compassato degli altri, piuttosto che dettarlo. Suona la sveglia nella ripresa, fornendo l’assist al pari di Bonifazi, dopo aver conquistato il corner. (Dal 70’ Valdifiori 6,5 - A proposito di ritmi, tiene alti quelli di una squadra che vede e centra una piccola impresa).

Murgia 6,5 - Il più in difficoltà dei tre centrocampisti spallini, fino agli ultimi minuti. Poi s'inventa l'assist per la rete di Floccari e cambia il suo sabato.

Fares 6 - Preoccupato dalle incursioni di Cancelo, si vede più di rado rispetto al solito dalle parti della difesa bianconera.

Floccari 7 - Si toglie lo sfizio di rimandare la festa Scudetto della Juve. Tredici anni dopo la doppietta che lo lanciò nel calcio dei grandi, buca ancora la Vecchia Signora, con un gol che vuol dire anche tantissimo in ottica salvezza per la SPAL. (Dall’84’ Regini s.v. -).

Petagna 6,5 - È grande e grosso, ma fare a sportellate con Barzagli resta un compito arduo. Poco incisivo dalle parti di Perin, lavora tantissimo per i suoi. (Dall’87’ Antenucci s.v.).