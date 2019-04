Le pagelle della Spal - Cionek eroe per caso. Che sfortuna Regini

© foto di Federico Gaetano

Spal-Lazio 0-0

Viviano 6,5 - Non viene impegnato più di tanto nel primo tempo, ma è utile quando Immobile gli si presenta davanti. Poi si trova la palla fra i piedi dopo una percussione di Lucas Leiva.

Regini 6 - Stava uscendo da un momento difficile, dopo tanti mesi era titolare. Non si stava disimpegnando male, si infortuna e lascia il campo alla mezz'ora (dal 30' Felipe 6 - Prende il posto del compagno, senza sbagliare più di tanto).

Cionek 7 - Roccioso, sbaglia poco, fa quasi sempre buona guardia su Immobile. Non vuole essere ammonito, quindi nega che ci sia il rigore. Invece diventa l'eroe - per caso - della serata.

Vicari 6,5 - Come Acerbi nella Lazio, è l'ultimo baluardo e non viene quasi mai superato.

Lazzari 6,5 - Grande velocità, arriva davvero su quasi tutti i palloni. Spreca un bel contropiede orchestrato da Fares, ha il difetto di segnare un po' poco.

Missiroli 6,5 - Più lavoro oscuro che non grossa qualità, non si ferma quasi mai.

Murgia 6 - Ci prova dalla distanza con un fendente, forse un po' pretenzioso. Il centrocampo della Lazio qualche volta lo ingabbia, non semplice giocarci contro, ma svolge un buon primo tempo. Poi cala (dal 71' Schiattarella s.v.).

Kurtic 6.5 - Finché l'intensità della Spal è alta, lui riesce a dare il suo contributo. Qualche volta prova la giocata, senza riuscirci più di tanto.

Fares 6,5 - Il migliore nel primo tempo, prende spazio sulla propria fascia, riparte e rischia di trovare il gol, salvato da Strakosha. Nel secondo tempo è il più attivo, sparando ancora verso l'albanese che, nel suo modo poco ortodosso di intervenire, è attento e manda in angolo.

Floccari 6,5 - Non è rapido come quando aveva 25 anni, le primavere sono oramai 38. Però ha senso del gioco e della rete, Strakosha gli dice di no su un bello spunto. Esce applaudito dai tifosi (dal 76' Paloschi s.v.).

Petagna 6,5 - La posizione c'è, ma il rapporto con la palla nella prima frazione non è dei migliori. Sarebbe negativo, se non arrivasse il rigore e la solita trasformazione per i tre punti.