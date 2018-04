Le pagelle della SPAL - Costa spacca la partita, Felipe perfetto

Risultato finale: Hellas-SPAL 1-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gomis 6 - Ci mette una pezza sulla conclusione ravvicinata di Cerci, per il resto non viene mai chiamato in causa dagli avanti del Verona.

Cionek 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale ex Palermo, dalla sua parte Ryder Matos non riesce mai a rendersi pericoloso.

Vicari 6,5 - Traballa nei primi minuti poi esce bene fuori, nel secondo tempo è lui a fare da sponda di testa per la rete che cambia la sfida di Felipe.

Felipe 7 - Ci mette tutta la voglia di far bene in questo pomeriggio, spesso si spinge sulla corsia mancina. Su azione di calcio d'angolo indirizza la sfida con un perfetto tocco in area piccola.

Lazzari sv - Molto sfortunato l'esterno di Semplici, pronti via subisce un colpo al ginocchio che lo costringe a lasciare il campo. (Dal 12' Costa 7 - Il suo ingresso spacca la partita, si sistema sulla corsia mancina e mette lo zampino su tutte e tre le reti della SPAL. Esterno inesauribile).

Grassi 6,5 - Tanta corsa e quantità in mezzo al campo, l'ex Atalanta rincorre gli avversari e recupera tantissimi palloni. Centrocampista prezioso per Semplici.

Everton Luiz 6 - Prestazione in crescita per il centrocampista brasiliano, non parte benissimo prendendosi anche un giallo evitabile. Nel secondo tempo è di un'altra pasta.

Kurtic 6,5 - Anche per lui un primo tempo da dimenticare, esce alla distanza e poi nel finale mette in ghiaccio il successo spallino con un mancino chirurgico.

Mattiello 6 - Il primo approccio sulla corsia destra non è dei migliori, si perde in marcatura Valoti che firma il vantaggio. Meglio nel secondo tempo quando spinge a tutta fascia.

Floccari 5,5 - Sempre presente in area di rigore ma non riesce mai a calciare verso la porta, tanto lavoro ma con poco costrutto. (Dal 69' Paloschi 6,5 - La sua freschezza manda in bambola la difesa dell'Hellas, rischia anche di realizzare la rete personale).

Antenucci 5,5 - Raramente così in ombra il capitano spallino, pochissimi palloni giocabili per l'ex Leeds non si rende mai pericoloso dalle parti di Nicolas.