Le pagelle della SPAL - Dickmann fa rimpiangere Lazzari. Paloschi non c'è

Cagliari-Spal 2-1 (3' Faragò, 18' Antenucci (R), 60' Pavoletti)

© foto di Federico Gaetano

Viviano 6 - Su Barella è da cerchietto rosso: l'intervento è goffo e regala l'1-0 a Faragò. Bravo su Barella nella ripresa, guadagna mezzo punto. Felino sul 3-1 annullato al Cagliari, con lo scontro con Pavoletti che porta Banti a decidere sul no alla rete.

Bonifazi 6 - Prova qualche sortita palla al piede ma difficilmente riesce ad abbassare le temperature delle vene avversarie. In fase di copertura non ha grandi sbavature, il mancato supporto e raddoppio di Dickmann si fa sentire.

Vicari 5.5 - Con Pavoletti è uno scontro di wrestling. La punta, però, nella ripresa cresce e lui non riesce a gestire la retroguardia come dovrebbe. E' nel gruppone dei colpevoli che in area lascia le torri sarde dominanti in lungo e in largo.

Felipe 5.5 - Primo tempo d'esperienza, il giallo preso dopo l'ubriacatura gratuita col drink servito dal dribbling di Joao Pedro lo condiziona invece nella ripresa. Da quella parte, poi, nascono tutte le occasioni più importanti dei padroni di casa.

Dickmann 5 - L'assenza di Lazzari è una scure per la spinta sulla fascia della SPAL. Semplici è teorico,e pure profeta del gioco che nasce e cresce grazie ai fludificanti. L'ex Novara non sembra in una giornata da apostolo doc. (dal 71' Petagna 6.5 - Entra e dopo due minuti sfiora il gol. Con lui l'attacco della SPAL è un altro, anche se le condizioni fisiche non sono brillanti e per questo è costretto alla panchina dal 1').

Missiroli 5.5 - Cragno si accorge di lui perché lo incrocia quattro volte: all'entrata e all'uscita degli spogliatoi, in entrambe le frazioni di gara. Gioca da play basso ma il pressing a ruota di Barella e di Ionita ne strozza ogni idea.

Schiattarella 5.5 - Una gara a sprazzi ma con poca costanza, in entrambe le fasi. Ha spunti che creano superiorità numerica, ha vuoti che la regalano al Cagliari. Complessivamente non incide(dall'83' Valoti ng).

Kurtic 5 - Non incide in fase d'offesa e in quella di copertura è costretto a rivolgersi agli oggetti smarriti per trovare tracce di uno scatenato Barella. Semplici lo cambia, non al top della condizione fisica (dal 63' Costa 5.5) - Rientra in distinta dopo la fresca paternità che lo aveva tenuto fuori contro la Lazio.

Fares 6.5 - Il gioco di Semplici è fatto di spinta sulle fasce e di grandi carriere: l'algerino lo sa e nel primo tempo galoppa che è una meraviglia. Le batterie non sono infinite e visto che è l'unico a sfrecciare, paga nella lunga durata.

Antenucci 6 - Parte in quinta, come Fares, sul rigore è glaciale. Poi lentamente sparisce, chiuso dalla difesa del Cagliari. Una gara di tanta sostanza, troppa per chi è chiamato alla qualità degli ultimi venti metri.

Paloschi 5 - Si fa notare per un tuffo in area nella prima frazione di gara, poi la difesa del Cagliari lo sa imbrigliare a dovere. Semplici lo ha preferito a Petagna, non al top della condizione, e pure a Floccari. A posteriori, scelta sbagliata.