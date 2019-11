Le pagelle della SPAL - Difesa balla, attacco spuntato. Bene gli esterni

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

SPAL-Sampdoria 0-1.

(90'+2 Caprari)

Berisha 6,5 - Può poco o nulla sul lampo finale di Caprari. In precedenza, un paio di interventi decisivi, soprattutto quello (non pulitissimo, va detto) su Bonazzoli.

Tomovic 5,5 - In una serata non certo da incorniciare per la retroguardia spallina, anche lui pecca con un paio di errori individuali. Male sull'occasione già citata di Bonazzoli, morbido anche nel finale in marcatura.

Vicari 5,5 - Esce dopo una brutta caduta sulla spalla. Prima, qualche sbavatura di troppo rispetto ai suoi standard: la più grave a fine primo tempo, quando costringe di fatto Igor a stendere Gabbiadini, rischiando l'espulsione. (Dall'85' Jankovic s.v.).

Igor 5 - Come detto, a fine primo tempo rischia il rosso sull'attaccante doriano, ma Chiffi lo grazia. Gli ultimi minuti restano maledetti anche nella ripresa: troppo leggero su Depaoli, che gli ruba palla e mette in mezzo il cross decisivo per l'1-0.

Strefezza 6,5 - Coniuga qualità e vivacità offensiva: nel primo tempo è l'unico a rendersi pericoloso, o almeno palesarsi dalle parti del portiere avversario. Nella ripresa la squadra si affida di più su di lui, ma paradossalmente a livello fisico cede e va a corrente alternata.

Valoti 5 - Qualche imprecisione di troppo nel fraseggio, dei tre mediani di Semplici è quello che convince meno, e infatti il primo che esce. (Dal 68' Missiroli 5,5 - Non incide più di tanto sulla partita. Ramazza il giusto, senza mettersi in mostra).

Murgia 5,5 - Non è un regista classico, si adatta a un compito che è palesemente non suo cercando la semplicità. In una partita complessivamente mediocre (di tutti, non sua), se la cava.

Kurtic 6 - Prova a prendersi la SPAL in spalla, perdonate il gioco di parole. Scambia con Reca e cerca di affondare, nel primo tempo. Cala anche lui nella scialba ripresa.

Reca 6 - Buona la spinta, un po' meno la fase difensiva, dove però oggi non serve essere Maldini. Qualche bella iniziativa, con il collega sull'out destro è uno dei migliori dei suoi.

Petagna 5,5 - Prova a fare reparto, e anche qualcosa in più, davvero da solo. Scende spesso a prendere il pallone, gli manca lucidità negli ultimi metri. Va detto che i compagni lo servono poco e male.

Moncini 5 - Non è che gli arrivino troppi palloni, per carità. Però non fa molto per procurarsene, e su quei pochi che potrebbe sfruttare dimostra poca incisività. Rimandato: non ripaga la fiducia di Semplici. (Dal 62' Floccari 6 - Meglio del compagno, almeno prova a dialogare col centravanti triestino).